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27.12.2017 23:50
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Bodrum'da Atatürk için koştular

Bodrum'da Atatürk için koştular
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Atatürk Yol Koşusu' yapıldı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen koşuya 17 okuldan 450 öğrenci katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Temsil Heyetiyle birlikte 27 Aralık 1919 tarihinde, Ankara'ya gelişinin yıldönümü kapsamında düzenlenen yarışlar, yol yarışı olarak yaş gruplarına göre farklı mesafelerdeki 7 ayrı kategoride yapıldı. Turgutreis Meydanı'nda sona eren yarışlarda, sporcular kıyasıya mücadele verdi.

1200 metre küçük kızlarda Büşra Yıldızgör, 1500 metre küçük erkeklerde Anıl Şahin, 2 bin metre yıldız kızlarda Mihraç Ayan, 3 bin metre yıldız erkeklerde Özcan Doğan, 3 bin metre genç kızlarda Türkü Kaman, 5 bin metre genç erkekler kategorisinde de Mehmet Oğuz birinci oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından madalya verildi.

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