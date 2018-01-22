  • BIST 117.235
  • Altın 161,963
  • Dolar 3,7754
  • Euro 4,6252
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
22.01.2018 20:20

Bodrum, sağanağa teslim

»
Bodrum, sağanağa teslim
BODRUM'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, ev ve işyerlerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin alt katı da taşan kanalizasyon nedeniyle pis suyla dolduğ

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla) (DHA) - BODRUM'da sağanak nedeniyle rögarlar taştı, ev ve işyerlerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin alt katı da taşan kanalizasyon nedeniyle pis suyla dolduğu için buradaki eğitime 4 gün süreyle ara verildi.

Bodrum'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden, öğle saatlerinde ise etkisini iyice arttıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü, taşan rögarlar nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni taşan lağım suları bastı. Merkezin alt katı, pissularla doldu. Eğitime, suyun tahliyesi ve temizlik nedeniyle en az 4 gün süreye ara verdiklerini belirten  Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül, "Ufacık bir yağmurda sular altında kalıyoruz. Ancak bu kez okulumuzun giriş katını, koridorlarını tuvaletlerden fışkıran lağım suları doldurdu. Hem maddi kaybımız var hem de ortamın yeniden hijyenik hale getirilmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Eğitime ara verdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nden yardım istedik, sadece bir iki itfaiye eri geldi gitti, bu kadar. Ufacık bir yağmurda mahallede hayat felç oluyor" dedi.

KUM DOLU ÇUVALLARLA ÖNLEM

Birçok kişi de villanın girişine içi kum dolu çuvallar koyarak sel sularının girmesini önlemeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan, evli, 2 çocuk, 3 torun sahibi emekli sınıf öğretmeni Mehmet Ali Çıra (56), "Ufacık bir yağmurda bırakın sokağı evlerimiz bile suyla doluyor. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Nasıl bir turistik kent, nasıl bir alt yapı anlayışı bu? Her yağmurda bu çileyi çekmek zorunda kalıyoruz. Yöneticiler her defasında 'Düzelecek' diye söz veriyor ama değişen bir şey yok. Hep aynı senaryo yaşanıyor" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini, ardından yerini güneşli havaya bırakacağını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum, sağanağa teslim22 Ocak 2018 Pazartesi 16:22
  • Özkanlar pazarcı esnafından 'yer' eylemi22 Ocak 2018 Pazartesi 15:26
  • Çankaya binlerce sokak hayvanına dokundu22 Ocak 2018 Pazartesi 13:54
  • Mülteci çocuklar karne sevinci yaşadı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:31
  • Kemer'de afet seferberliği22 Ocak 2018 Pazartesi 13:02
  • Yüksekova'da sıcaklık -17'ye düştü22 Ocak 2018 Pazartesi 12:45
  • Çocuklar şenlikte buluştu22 Ocak 2018 Pazartesi 12:23
  • Yoğun bakımda tepki çeken görüntü!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:08
  • Konak’ın sahnelerinde müzik ziyafeti 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:26
  • Karabağlar’da Disleksi farkındalığı22 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
    • FOTO GALERİ
    • Suudi Arabistan vatandaşı robot Sophia, Türkiye'ye geliyor
    • CHP'liler Kamer Genç'i mezarı başında andı
    • En çok bu yöntem kullanılıyor ama...
    VİDEO GALERİ
    • Kilis - Azez Burseya Dağı'nda çatışma anı böyle görüntülendi
    • Afrin'de operasyona giden askerden çarpıcı sözler...
    • PYD'nin silah ve mühimmat deposu böyle imha edildi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti