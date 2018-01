09-14 Ocak 2018 tarihleri arasında bu yıl 48. kez düzenlenen Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’nda bulunan Bodrum standı yoğun ilgi görüyor.

Utrecht Turizm Fuarı'na 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak katılan Bodrum'un tanıtım çalışmalarını yapan Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) fuarın ilk gününde turizm profesyonellerini ağırladı. Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon'un ev sahipliğini yaptığı standı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci başta olmak üzere Avrupa'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yetkilileri ziyaret etti.



Fuara katılan BOTAV Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, TAV Holding Satış Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay ve Bodrumlu turizmciler, Bodrum’a gelecek turist sayısını artırmak için çeşitli görüşmelerde bulundu.



Hiç bir koşulda mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, "Gördüğünüz gibi Bodrum standımızda çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferi sağlayan, öncelikle turizmci arkadaşlarımıza, Bodrum’u hiçbir zaman yalnız bırakmayan tur operatörlerimize, özellikle bu sene standımızı ziyaretimize gelen sayın müşterimize, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdür Yardımcımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bodrum bu sene bir defa daha Türkiye’nin bir turizm merkezi olduğunu, turizmin nasıl yapıldığını kanıtlamış durumda. Çünkü zaman zaman Türkiye'de turizm ile konaklama sektörü karıştırılıyor. Şu anda Türkiye’de tek turizm yapan bir yer var o da Bodrum. Çünkü Bodrum'a gelen bir turist şehir ile yaşayarak tatil yapıyor ama konaklama sektörü yapan bölgelerimizi de takdir ediyoruz. Onlar da yine Hollanda fuarında ellerinden geldikçe gayret gösteriyorlar. Bizi mutlu eden, burada özellikle Avrupa turizminde Bodrum’a olan ilginin artması ve şunu da söyleyebilirim ki, Hollanda’da bir yükseliş var. Tabii bu yükselişleri iyi değerlendirmek lazım. Bizim için önemli olan 2014'teki Bodrum’a gelen turist sayısıdır. Ama şu anda bakıyoruz ki 2017'ye göre yüzde elli artış var, ama esasında bizde yüzde elliye göre bir artış değildi bu. Bunları baz almamız için 2014 turizmine geri dönmemiz gerekiyor. Ama şu anda hem ülkemizin Avrupa’ya bakış açısı değişmesi hem Türkiye’deki olayların tekrar yumuşaması lazım. Avrupa’daki ülkelerin Türkiye’ye bakışı biraz daha yumuşadı." dedi.



Başkan Mehmet Kocadon fuarda Bodrum haricinde Kuşadası ve İzmir’in stantlarının yer alması konusunda ise şunları söyledi:



"Şimdi tabii şöyle bir baktığımızda bize en yakın Kuşadası ve İzmir’in standını gördük. Gönül isterdi ki Muğla’nın birinci geçim kaynağı turizm olduğu için bir çok ilçemiz bu fuarlara katılsın. Bu fuarlarımızın en büyük özelliği algı. İnsanlar direkt o isime geliyorlar. Çünkü her bölgemizi kendisine göre belleklerine kazınmış bir Avrupalı turist var. Bu insanlar geldiklerinde bu isimleri arıyorlar. Dikkat ederseniz Bodrum 2005 yılından beri bu fuarlarda o algıyı her zaman yükseltmiştir ve gelen Avrupalı turist bu fuarlarda Bodrum ismini görebilmiştir. Yeni yeni isimler ekleniyor tabii. Bu bizim için sevindirici. Bu sene özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bölgesel olarak yaptığı tanıtıma katılıyorum. Bölge bölge stantlarda yer ayırmış, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi olarak. Bunlar güzel bir başlangıç. Hatta bu başlangıca şunu da ekleyebiliriz; Türkiye’de isim olmuş ilçelerin de ayrı ayrı tanıtımında fayda olacağına inanıyorum. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığımızı da kutluyorum. Yavaş yavaş turizmdeki tanıtım algımızı geliştirmemizin iyi olacağına inanan bir belediye başkanıyım."



Bodrum'da faaliyet gösteren Ambrosia Hotel, Salmakis Bodrum Resort, İzer Otel, Baia Bodrum Otel, Rixos Premium Bodrum, Delta Hotels By Marriott Bodrum, Kadıkale Resort Otel, Kefaluka Resort Otel, La Blanche Resort&Spa Bodrum, İsis Hotel&Spa, Yasmin Bodrum Resort, Milta Işıl Club Bodrum, Golden Age Hotel Bodrum& Avangarde Collection Yalıkavak, 100 m²lik büyük Bodrum standında tanıtım çalışmalarını yürütüyor.