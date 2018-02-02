Bodrum Hindistan’da tanıtılıyor

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon, Hindistan’da düzenlenen ve bu yıl 25. kez kapılarını dünyaya açan Yeni Delhi SATTE Turizm Fuarı’na katılarak Bodrum Tanıtma Vakfı’nın çalışmalarına destek oldu.

Fuarla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Mehmet Kocadon, alternatif turizm kaynağı yaratmak açısından Hindistan’ın önemini vurguladı.

Bodrum’un tanıtım faaliyetleri kapsamında Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından yapılan çalışmalar hızla sürüyor. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarında tanıtımlara devam eden Bodrum Tanıtma Vakfı, 31 Ocak-02 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Yeni Delhi SATTE Turizm Fuarı’ndaki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (Geka)’nın alanlarında ‘Bodrum’ olarak 2 ayrı stantta yer aldı.

Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon'un da bizzat katıldığı SATTE Turizm Fuarı’nda talep ve sorularıyla gelen turizm profesyonellerine Bodrum'un onlara sunabileceği imkanlar anlatıldı.

Başta kişiye ve gruplara özel turlar, kültür turları ve düğün turizmi konularında olmak üzere fuarda, Hindistan turizm acentalarının Bodrum'a olan ilgilerinin yoğun olduğu da gözlerden kaçmadı.

Fuarın açılış seremonisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı için ayrılan alanı ziyaret eden Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Müsteşar Yardımcısı Dr. Ziya Taşkent ve Türkiye Cumhuriyeti Hindistan Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ile Hülya Kocadon, turizm konusunda görüşmeler yaparak Bodrum'un Hindistan pazarında daha ileriye gidebilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Fuarı ve tanıtım çalışmalarını değerlendiren Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum’un alternatif turizm açısından var olan zenginliklerini gözler önüne sermek için çalışmaları her geçen gün daha yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bodrum’a gönül veren turizm elçileri ve yatırımcılarla birlikte Bodrum’u geleceğe sağlam adımlarla taşımak üzere mücadele ettiklerini de ekleyen Başkan Kocadon, “Bodrum yarımadası, asırlardan bu yana çok sayıda medeniyetin yaşadığı ve kalıcı izler bıraktığı birçok önemli dünya mirasına sahiptir. Bizim en büyük amacımız ise bu değerli mirası korumak ve Bodrum’u bu özellikleriyle tüm dünyaya en etkin şekilde duyurup anlatabilmek.

Bodrum, birçok yönüyle dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir cazibe merkezi. Dünyanın Yedi Harikasından biri olan ‘Mausoleum’ Bodrum’da. Tarihe ışık tutan Karia ve Leleglerin izleriyle Bodrum yarımadasının dört bir yanı, adeta bir açık hava müzesidir. Yeşilden maviye uzanan doğal güzellikleri, koyları ve ılıman iklime sahip bol oksijenli havası, Bodrum’a artı değer katan cazibe unsurlarıdır. En büyük hedefimiz; bu nadide değerlere sahip Bodrum’umuzu çok daha fazla turistin ziyaret etmesini sağlamak ve bölge ekonomisinin lokomotif değeri turizmi 12 ay yaşatmak. Bunun için de sadece deniz – kum – güneş üçlüsünü değil, alternatif turizm kaynaklarını da geliştirmeye çabalıyoruz. En son Hindistan ile yaptığımız görüşmelerde Hint düğünlerinin Bodrum’da yapılabilmesi için girişimlerde bulunduk. Ve SATTE fuarında da Bodrum ile Hindistan arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere Bodrum Tanıtma Vakfı ekibimiz çalışmalarını var güçleriyle sürdürmektedirler” dedi.