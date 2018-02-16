Boatshow'da 276 lüks tekne görücüye çıkıyor

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı yarın kapılarını Tuzla'da açıyor. Fuarda bu yıl toplam yaklaşık 800 milyon lira değerinde 276 tekne sergilenecek

DHA- İçlerinde saunadan, jakuziye, spor odalarından lüks banyolara kadar her türlü lüksü barındıran tekneler yüzlerce meraklıyı kendisine çekecek.

HEM KARADA HEM DE DENİZ ÜZERİNDE DÜZENLENİYOR

Tuzla'da bulunan Viaport marinada daha önce deniz üzerinde düzenlenen fuar bu yıl yapılan değişiklikle hem karada hem de deniz üzerinde yapılacak. Bu özelliği ile fuarın hem karada hem de denizde aynı anda yapılan dünyadaki 3 büyük fuardan biri olduğu belirtiliyor.

EN PAHALI TEKNE 46 MİLYON LİRA

Boat show'da fiyatı açıklanan bu senenin en pahalı teknesi 33.40 metre boyuyla Majesty 110 oldu. Teknenin fiyatı tam 46 milyon 836 bin lira olarak açıklandı. 14 misafir ağırlayabilen tekne 4 katlı ve içinde GYM salonu, sauna, çalışma odası, güvertesinde bir jakuzi bulunuyor.Teknenin pek çok elektronik yenilği de içinde barındırdığı belirtiliyor.

Pek çok yerli ve yabancı deniz meraklısını ağırlaması beklenen tekne fuarı 25 Şubat pazar akşamına kadar açık kalacak.