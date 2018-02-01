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01.02.2018 22:55

BM'den Rusya, İran ve Türkiye'ye flaş çağrı

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BM'den Rusya, İran ve Türkiye'ye flaş çağrı
Birleşmiş Milletler, Suriye’nin İdlib bölgesinde insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak konusunda Türkiye, Rusya ve İran’a çağrı yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın izin vermemesi sebebiyle, ekiplerin son iki aydır insani yardım ulaştıramadığını kaydeden Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Cenevre’de üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İran, Suriye ve Rusya’ya ‘ateşkes için yalvarıldığını’ belirttiği İdlib bölgesinde gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Egeland, “Tarafları etkileme yeteneklerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, insani yardım için umutsuzluğun hakim olduğu saatlerde bu konuya dair diplomasi tamamen etkisiz gözüküyor. Şu anda hiçbir yere varamıyoruz” diye ekledi. 

Çatışmaların devam ettiği bölgelere insani yardım ulaştıracak konvoyların hükümetten tavsiye mektubu ve silahlı gruplardan da 'güvenlik garantisi’ alması gerektiğini kaydeden Egeland, “Son zamanların en düşük onayını alıyoruz. Aynı zamanda sad güçleriyle savaşanlar da engel çıkarıyor ve 2015’ten bu yana yaşadığımız en büyük krizi körüklüyor” dedi. 

Öte yandan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na değinen Egeland, operasyonun bölgede 15 bin kişinin yerinden edilmesine sebep olduğunu savunarak, “Ayrıca yerel yetkililerin insanların Afrin bölgesinden kaçmasını zorlaştırdığı yönünde raporlar var” ifadelerini kullandı. 

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