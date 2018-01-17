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18.01.2018 00:15

BM: "Milyonlarca Filistinli tehlikede"

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BM: "Milyonlarca Filistinli tehlikede"
BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Komiseri Krahenbühl, "ABD’nin yardımı kesmesi, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki acil gıda ve diğer yardımlara ihtiyacı olan milyonlarca Filistinli mültecinin güven ve onurunu tehlikeye atıyor" dedi.

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), ABD'nin yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararı nedeniyle hizmetlerinden faydalanan milyonlarca Filistinlinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını duyurdu.

'YARDIMIN KESİLMESİ ORTADOĞU'DA BÖLGESEL GÜVENİ DE ETKİLER'

UNRWA Komiseri Pierre Krahenbühl, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’nin yardımı kesmesi, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün’deki acil gıda ve diğer yardımlara ihtiyacı olan milyonlarca Filistinli mültecinin güven ve onurunu tehlikeye atıyor” dedi. UNRWA’nın tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya kaldığını belirten Krahenbühl, “Yardımın kesilmesi Ortadoğu’da risk ve tehditlerle karşı karşıya olan bölgesel güveni de etkileyecektir” bilgisini aktardı.

'525 BİN ÖĞRENCİ VE 700 OKULUN GELECEĞİ TEHLİKEDE'

Krahenbühl, yakın zamanda bağış kampanyası başlatacaklarını vurguladığı açıklamasında, “BM üyesi olan bütün ülkeleri UNRWA’ya katılarak finans desteği için duruş sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. UNRWA’nın hizmetlerini sürdürmeye, kuruma bağlı okul ve sağlık ocaklarının açık kalmaya devam edeceğine dikkati çeken Krahenbühl, “UNRWA’dan destek alan 525 bin öğrenci ile 700 okulun geleceği tehlikeye girmiş durumda.” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5.9 milyon Filistinli mülteciden 2.1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla işgal altındaki Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

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