BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye brifingi

BM’nin İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Ursula Mueller, BMGK’yı Suriye’deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.

ANKA - Suriye’den komşu ülkelere kaçan insanların sayısının 5.5 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini söyleyen Mueller, İdbil ve Hama’da 270 bin, Afrin bölgesinde ise 16 bin kişinin evlerini terkettiğini, Afrin’de yerel otoritelerin bölgeden ayrılmak isteyenlerin başta olmak üzere sivillerin hareketlerini kısıtladıkları yönünde bilgiler aldıklarını belirtti.

BM sitesine göre, Ursula Mueller’in BMGK’ya verdiği brifing sırasında, Suriye’de koruma ve insani yardıma muhtaç olan kişilerin sayısının 13.1 milyon, bunların arasında da evlerinden edilmiş 6.1 milyon insanın bulunduğu tahminlerini paylaştı.

Şimdiye kadar 5.5 milyon kişinin Suriye’den komşu ülkelere kaçtığını da ifade eden Mueller, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan şiddetten duyduğu kaygıyı dile getirdi. Bu çerçevede Mueller, İdlib’in güneyinde ve Hama’nın kuzeyindeki hava baskınlarının 15 Aralık’tan bu yana 270 bin kişinin evlerini terketmesine yol açtığını kaydetti.

BM yetkilisi, brifing sırasında Afrin’deki duruma da değindi. BM’nin “bölgede yaşanan 300 bin kadar kişinin durumunu çok dikkatle izlediğini” anlatan Mueller, “siviller arasında zayiat olduğu, yaklaşık 15 bin kişinin evlerini terk ederek bölge içinde başka bir yere geçtiği, bin kişinin de Halep’e yöneldiği” bilgisini aldıklarını belirtti.

Mueller, “Afrin’deki yerel otoriteler, başta bölgeyi terk etmek isteyenler olmak üzere sivillerin hareketlerini kısıtladıkları yönünde haberler alıyoruz” dedi.