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01.01.2018 02:20

BM Genel Sekreteri'nden endişe yaratan 2018 mesajı!

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BM Genel Sekreteri'nden endişe yaratan 2018 mesajı!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeni yıl mesajı dünyada endişe ile karşılandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2018 yılı mesajı dünyada endişe ile karşılandı.

Cenevre'den Zafer Atamer'in haberine göre, Guterres, her ne kadar iyimser olmasına rağmen 2018 yılının dünya insanlarına ve ülkelerine nasıl yansıyacağını bilmediğini ifade etti.

Amerika New York'ta BM binasında yaptığı basın toplantısında 2018 yılı mesajında şöyle konuştu: "Bir yıldır Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri durumundayım, amacım 2017 yılının barış içinde geçmesini temin etmekti. Ama maalesef başarılı olamadım ve olamadık. 2018 yılı içinde dünya barışı için pek de ümitli değilim, bence dünyamız kırmızı çizgisinde olup yeni tehlikeler içinde bulunuyor. Bu kriz nükleer savaş korkusu olup, soğuk savaş sonrasında yaşanan en tehlikeli durumdur. Bu tehlikeli havayı derhal değiştirmemiz gerekir. Bütün dünya ülkelerinin yeni yıla bu zor duruma yıkıcı değil, yapıcı olarak yaklaşması gerekir. 2018 yılının dünya insanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını sağlıklı ve barış içinde geçmesini temenni ederim" dedi. 

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