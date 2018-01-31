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31.01.2018 09:50

BM: Afrin'de yaklaşık 15 bin kişi evlerini terk etti

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BM: Afrin'de yaklaşık 15 bin kişi evlerini terk etti
BM Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, "Afrin'deki yerel yönetimin, bölgeyi terk etmek isteyenler başta olmak üzere sivillerin hareketini engellediği haberleri de geliyor” dedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştirdiği Afrin’de yaklaşık 15 bin kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki Suriye oturumunda konuşan Mueller, “Siviller arasında ölü ve yaralılara ilişkin haberler alıyoruz. Yaklaşık 15 bin kişinin evlerini terk ederek bu bölge içinde başka bir yere geçtiği, yaklaşık bin kişinin Halep’e hareket ettiği bilgisi var” dedi.

Mueller, “Ayrıca Afrin’deki yerel yönetimin, özellikle bu bölgeyi terk etmek isteyenler başta olmak üzere sivillerin hareketini engellediği haberleri de geliyor” diye kaydetti.

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