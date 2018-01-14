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14.01.2018 23:10

Black Mirror'da Esra Erol rüzgarı!

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Black Mirror'da Esra Erol rüzgarı!
Netflix, dünyaca ünlü dizi Black Mirror ile ilgili Esra Erol'lu bir video paylaştı.

Videoda bir çift, ilişki üzerine anlaşmaya çalışıyor ve ardından dizideki konsepte uygun olarak teknolojik seçim yapılıyor. Tabii ki tüm bu süreçleri 'izdivaç' programları denilince akla ilk gelen Esra Erol yönetiyor...

ABD merkezli online dizi ve film yayımcısı olan Netflix, Türkiye’ye özel video paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Dünyaca ünlü İngiliz televizyon dizisi Black Mirror’un da yayıncısı olan Netflix, Esra Erol’lu bir video paylaştı.

Videoda bir kadın ve erkek, izdivaç programlarındaki gibi ilişki yaşayıp, yaşayamayacaklarına dair konuşuyor.

O esnada Esra Erol araya giriyor ve ikiliyle ilgili yorumlar yapıyor. Yorumların ardından programdaki konuklar akıllı telefonların üzerinden oylama yapıyor. Nihai kararı ise Şirin Ana veriyor.

 

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