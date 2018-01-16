  • BIST 113.757
  • Altın 163,101
  • Dolar 3,7980
  • Euro 4,6452
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
16.01.2018 16:20

Bizim Hikaye dizisi setini yasa boğan ölüm!

»
Bizim Hikaye dizisi setini yasa boğan ölüm!
Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Kemal Bozdoğan hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Dün Sarıyer'de Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40) hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncularından Burak Deniz, kişisel Instagram hesabından acısını paylaştı.

'Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz'

Burak Deniz'in paylaşımı şu şekilde:

"Sarıyer'de yaşanan acı kazada hayatını yitiren ekip arkadaşımız Kemal Bozdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim Hikaye ekibi olarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

İşte, Burak Deniz'in o paylaşımı;

8cd295db-2fcb-4abf-8d79-ceb374def45a.jpg

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla - Ahmet Kural aşkını bu fotoğraf mı bitirdi?16 Ocak 2018 Salı 10:08
  • İrem Derici, Şahan Gökbakar'dan rol istedi16 Ocak 2018 Salı 09:44
  • Selin Ciğerci düzgün oturmayı beceremedi16 Ocak 2018 Salı 09:13
  • İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filminden ilk teaser!16 Ocak 2018 Salı 09:04
  • Aleyna Tilki’de kendi gençliğimi görüyorum, İrem Derici'de ise..16 Ocak 2018 Salı 08:27
  • Sevilen dizinin yayın günü değişti15 Ocak 2018 Pazartesi 23:01
  • Genç kızların yeni favorisi ünlü türkücünün oğlu çıktı15 Ocak 2018 Pazartesi 21:09
  • Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı15 Ocak 2018 Pazartesi 16:14
  • Adriana Lima, şimdi de o Türk'ü yakın takibe aldı!15 Ocak 2018 Pazartesi 15:45
  • Nazan Öncel ile Manuş Baba'dan hayranlarına güzel haber15 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti