Bizim Hikaye dizisi setini yasa boğan ölüm!

Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Kemal Bozdoğan hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Dün Sarıyer'de Bizim Hikaye dizisinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40) hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncularından Burak Deniz, kişisel Instagram hesabından acısını paylaştı.

'Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz'

Burak Deniz'in paylaşımı şu şekilde:

"Sarıyer'de yaşanan acı kazada hayatını yitiren ekip arkadaşımız Kemal Bozdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim Hikaye ekibi olarak ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

İşte, Burak Deniz'in o paylaşımı;