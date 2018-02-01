“Bizde yılda 100 kişi ölüyor, Almanya’da 40 yılda ölüm yok”

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, maden mühendislerinin ağır iş yüküne karşılık yeterli ücret alamadığını vurguladı.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, dünyada 132 ülke arasında toplam kömür üretim değeri bakımından 28. Sırada yer alan Türkiye’de 2017 yılının 11 ayında 84 madencinin hayatını kaybettiğini, buna karşılık dünyanın en büyük kömür üreticisi Almanya’da 2013 Ekim ayına kadar 40 yıllık süre zarfında tek bir kişinin ölmediğini vurguladı. Tümer, Almanya’da üretimin tamamen devlet kontrolünde yapıldığını hatırlattı.

Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı’nı ziyaret eden Tümer, maden işçileri gibi maden mühendislerinin de ağır iş yüküne rağmen yeterli ücreti alamadığına dikkat çekti. Türkiye’de 2004 yılından bu yana özelleştirilen madenler nedeniyle ölüm oranlarının neredeyse 3 kat arttığını kaydeden Tümer, “Daimi nezaretçi maden mühendisi olmadan üretim yapamayan maden işletmeleri ve hükümet işçisine ve mühendisine sahip çıkmak zorundadır” dedi.

Tümer, Türkiye’de her yıl ortalama 100 madencinin hayatını kaybettiğini, madenlerdeki özelleştirmenin ölüm oranlarını artırdığını vurguladı.

“EN BÜYÜK ÜRETİCİ ALMANYA’DA 40 YILDA HİÇ ÖLÜM YOK”

Çalışmaları kapsamında Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Tümer, Oda yönetimine ve tüm üyelerine yeni dönemde kazasız, belasız günler ve başarılar diledi.

Dünyada 132 ülke arasında toplam kömür üretim değeri bakımından 28. Sırada yer alan Türkiye’de 2017 yılının 11 ayında 84 madencinin hayatını kaybettiğini ancak dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Almanya’da 2013 Ekim ayına kadar 40 yıllık süre zarfında hiç ölüm meydana gelmediğini ifade etti. Almanya’da üretimin tamamen devlet kontrolünde yapıldığını ancak Türkiye’de madenlerin 2004 yılından itibaren tamamen özelleştirme kapsamına alındığını kaydeden Tümer, bu yıldan sonra ölüm oranlarının neredeyse 3 kat arttığını söyledi.

“MÜHENDİSLERİN ÜCRETİ DÜŞÜRÜLMEMELİ”

Maden işçilerinin yanı sıra maden mühendislerinin de ağır iş yüküne karşılık yeterli ücreti alamadığına işaret eden Tümer, maden ruhsatlarındaki işletme faaliyetlerinin maden mühendisi nezaretinde yapıldığını, daimi nezaretçisi olmayan maden işletme ruhsat ve hammadde üretim izin sahalarında maden işletme faaliyetinin yapılamayacağını hatırlattı. Maden Mühendisleri Odası’nın her yıl yayınlamış olduğu asgari ücret tarifesine maden işletmeleri sahiplerinin uyması gerektiğini, insanca bir yaşam için mühendislerin ücretlerinin düşürülmemesi gerektiğini dile getiren Tümer, “Herhangi bir haksızlığa ve odanın belirlediği asgari mühendis ücretine müdahalede bulunulmaması adına daimi nezaretçi maden mühendislerinin ücretleri işverenden değil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak fon veya havuzdan ödenmelidir” dedi.



“EĞİTİMLER İÇİN EK KÜLFET OLUŞTURULMASIN”

Daimi nezaretçi maden mühendislerinin okul mezuniyetinin ardından Türkiye’nin her yerinden 5 günlük eğitim için Ankara’ya taşındığını, bu durumun henüz iş hayatına atılmamış mühendislere konaklama, eğitim ve yol ücretleri nedeniyle büyük bir külfet oluşturduğunu kaydeden Tümer, “Yönetmeliğe göre genel müdürlük veya genel müdürlük tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odası, dernek veya vakıflar tarafından daimi nezaretçi eğitim programı hazırlanabiliyor ve yürütülebiliyor. Yönetmelikte de belirtildiği üzere eğitimler bölgesel olarak meslek odaları nezaretinde verilebilir. Böylece ek maddi külfetlerin de önüne geçilmiş olur” diye konuştu.



“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Meslek odalarının çok seslilik ve bilimsel çalışmalar açısından önemli görevler üstlendiğini belirten Tümer, “Meslek odalarından aldığımız bilgi ve doneler ışığında çalışmalar yapmak istiyoruz. Maden mühendisleri inşaat mühendisleri gibi zor şartlar altında çalışıyor. Günlerce ailesini göremeyen mühendislerimiz var. İş kazalarının da yoğun yaşandığı bir meslek grubu. Bu bağlamda sizlere destek olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

MEHMET YILMAZ’DAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Ziyareti için Tümer’e teşekkür eden Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Tüm milletvekillerimizden hassasiyet bekliyoruz. Maden mühendisleri yerin kilometrelerce altında ve yer üstünde canla başla ülkesine hizmet ediyor. Dünyanın en zor mesleğini icra ediyoruz ancak çok düşük ücretlere maruz kalıyoruz” dedi.

Maden mühendislerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) protokolünün iptal edilmesi nedeniyle maden sahasında çalışan mühendisler için belirlenen asgari maaş ödemesine uyulmadığına dikkat çeken Yılmaz, “Büyük bir risk altında 24 saat esasıyla çalışan daimi nezaretçi olan maden mühendislerimiz için belirlediğimiz ücret tarifesine uyulmasını istiyoruz. Bu konuda yetkilileri duyarlılığa davet ediyoruz. Sayın Tümer gibi tüm milletvekillerimizin Türkiye’deki tüm maden mühendisleri ve maden işçilerinin hak ve hukukunu gözetmesini istiyoruz” diye konuştu.