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15.02.2018 11:20

Biz kimlerdeniz, soy sop , ‘Bazen olmaz’ mı Coca Cola , Muhtar Kent

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Necef Uğurlu

KAYDA GEÇSİN 

 

Soyunu sopunu merak edenler sistemi çökertmişler  !

Kız  istemeye görücü gelenlere  ‘Kimlerdensiniz ‘ diye sormak,  araştırmak  hani bir nebze anlaşılabilir , evlat bu,  nereye gidiyor bilmek ister insan  neticede tanımadığınız dünürleri merak etmek , gizli saklı soruşturmak  pek adettendir .

 

Lakin devlete  ‘Biz kimlerdeniz ‘ diye sormak   beraberinde pek çok sosyolojik psikolojik  soruyu getiriyor , henüz  ekranlarda tartışılmadı  bekliyoruz !

 

Aklıma takılan sorulardan bazıları şöyle  : 

Bre  Gafil  sen kim olduğunu bilmiyorsun da bunu devlete mi soruyorsun ?

Senin kim olduğunu devlet mi söyleyecek ?

Sen bu güne kadar kim olduğundan habersiz mi yaşadın  ?

 

Devlete  ‘Ben kimim ?’ diye bir soru sorarsan resmi açıklamadan tatmin olacak mısın ? Dünyada devletlerin resmi açıklamalarına inanan  bir hıyar sen mi kaldın ?

Her şeyi devletten bekleye bekleye   , ‘Ben kimim ‘  sorusunun cevabına dayandık  herhalde dünyada bir ilk .

 

Millete sabahtan akşama etnik farklılıklarını  her söylevde sayarak hatırlatırsanız insanlar böyle kendilerinden ben kimim  diye  şüphelenmeye  başlarlar.

Senin kim olduğunu devlet belirleyecek ise bu nasıl bir özgürlük , demokrasi ?

 

Ben  bu soruyu sorana :

 ‘Sen kendini bilmiyorsun da  bana mı soruyorsun , git  başka kapıya benim  daha önemli işlerim var ,  benim için kim olursanız olun hepiniz yurttaşımsınız ’ diyen devlet isterim ,  çünkü devlet ;  kim olduğunu bilen ,  bilmeyen kimsesizlerin kimsesi değil midir ?

İnsan  kendini  , aile bağları , ve tarihini bu kadar bilmiyorsa , ağız tadı , anıları, masalları da yok demektir.

Peki şimdi  öğrenince ne olacak ?

 

Tarihin med cezirlerinden  geride kalan hiç bir insan masum değildir.

Hepimizin geçmişinde krallar, paşalar, esirler, mağdurlar , günahkarlar veya evliya gibi insanlar var .

Ve soy sopumuzun geçmiş  günahlarından da suçlanamayız .

 

Ama daha iyi bir gelecek için çalışmak  bu   geleceğin inşasında elzem olan  birlik beraberlik  için  Cumhuriyetin Yurttaşı olmak yeterde artar bile , soy sop ünvan geçmiş yüzyıllarda kaldı .

İsteyen her zaman bakabilir ayrı mesele , zaten nüfus kütükleri yıllardır orada duruyor , merak şimdi alevlendi .

 

Biz yüzlerce, binlerce yıldan bu güne gelen ve birbirine yabancı olmayan ama zaman zaman gırtlak gırtlağa gelmiş  medeniyetlerin karması muhteşem  karması bir  milletin  Cumhuriyetiyiz .

 

Liberalizmin  geçmişi lanetleyip  hesap sorması , muhafazakarların geçmişle böbürlenmeleri her iki tarafında  kafalarının toksik bir bunalımda olduğuna işaret . Yoksa  ben kimim  diye  kendini ararken yoğunluktan  sistem çöker mi ?

 

Tarihin yükü  omuzlarımızda , beynimizde geçmişimizin hayaletleri zombiler gibi  eski eşyalar , sandıkların durduğu  tavan arasında tepemizde dolaştıkça  ve biz saklı sandıkları , kutuları  açtıkça içlerinden  neler çıkacak  kimbilir ,   bulduklarınızı okumak  büyükbabalarımızdan büyük annelerimize yazılan aşk mektuplarından ibaret  değilse bize mutluluk verecek mi ?

 

Sandığı açıyorsun büyük büyük  babanın  karşında  yüzlerce kelle götürdüğü palası , tam bir kabus .

 

Fiziki , ahlaki, maddi manevi duruşuma  büyük büyük büyük  babamın padişah bile olmuş olması ne katacak ?

Nesep , şecere, soy merakı  havadan gelecek miras hayalleri için ham hayal  olabilir .

Genealogist  yani  nesep mütehassısları sosyolojik anlamda ne işe yararlar beni aşar amma , hani pek de heveslenecek bir meslek değil.

Büyünce nesep mütehassısı olmak istiyorum diyen sapık çocuklar yok henüz şükürler olsun.

 

Dünyayı güzelleştirmeye kafa yoran bir çok insan nereden geldiklerine bu kadar kafa takmış değiller.

Bizler , insanlar   pek çok değişik kültürlerin içinden gelmişiz,  aramızda özel durumda olan yok . Bunun keyfini çıkarmak çok mu zor , rahat mı batıyor .

 

Dürüst olalım , hepimizin soyunda insanlığın vahşet dönemleri var  ve geçmişi deştikçe pek çok insanın dünyayı , ülkeleri değiştiren   olaylarla yakın ilişkileri olduğunu da görmek mümkün , çünkü tarih birbirleriyle alakası olmayan yabancıların hikayesi değil .

Kimileri de berbat işlere karışmışlar ne var ki onlar olmasa olmazdık .

 

Soy sopumuzda , iyice geriye gidersek ;  bilgisayar mühendisleri, astronotlar, biokimyacılar, nükleer enerjiciler filan da bulamıyacağız , ne iş yaptıklarını öğreneceksin de iyi bir şey mi olacak ?

Ya soyun sopun   esir ticareti yapıyorlar idiyse, ya cellatlık , veya kuyuları insan kellesi ile doldurdular  ise ?

Bu günü onurlandırmak umuduyla  yapılan araştırmalar hüsranla bitebilir.

Soy sop akrabalığa değil ,  insanlığımızda  farklı bir evrim geçirdik mi , günahlardan erdeme bir yol almışmıyız  ona bakalım .  Eli baltalı Vikinglerin kurduğu medeniyeti görmüyor musunuz, nereden nereye .

 

Demokrasi ,  kim olursan ol herşeye baştan başlama özgürlüğünün tarihi, başlangıcı  değil ise ne işe yarar ?

İstemleri  dışında ABD’ye esir olarak   getirilen siyahilerin  torunlarının  şimdi Ortadoğu’nun haritasını yeniden çizdiğini , Başkan olduklarını görelim artık.

 

Geriye gittikçe maymun olma ihtimali ise kimilerini çıldırtıyor , evrimcilerle yaradılışcılar   arasındaki  temel  mesele maymun yüzünden ,  sani  başka bir hayvan olsaydı , at mesela bu kadar çatışırlar mıydı diye düşünmüyor değilim   , ya da doğu mitolojisindeki kaz  , maymun yerine.

Erektus, neandandel ,homosapiens yüzünden  insanlık hala birbirine giriyorsa  bu çağda yaşamanın ve  geleceğe umutla bakmanın zamanı diyen ünlü fizikçi Kaku’nun toplumun tamamen kazandığı yakın gelecek müjdesi boşuna mı ?

 

Dubai’de  World Government Summit ‘de  söylüyor bu sözleri ! 

Hayal ettiğinizi yaratabileceğiniz bir gelecekten söz ediyor adam …

 

Biz hala başkalarını zaten hayal edip uyguladığı dizi ve filiml senaryolarındayız  , durup düşünmemiz hayal kurmamız lazım ,  hayalsizlik fena bir risk hepimiz için .

Saldırganlaşmış emperyalizmden kusursuz kapitalizme geçiş kapitalistleri herkesten fazla ilgilendiriyor olmalı .

 

Özlem Gürses’in ‘Bazen Olmaz’ başlığı altında kaleme aldığı Destek Yayınlarından çıkan kitabı bu gözle okursanız , bizim kapitalistlerin bu konuda ne düşündüklerini bulamayacaksınız , kitap futurism ile ilgilenmiyor .

Kitabın fikir babası  Adnan Dalgakıran önsözünde diyor ki :   

‘ …..başarılı insanların samimiyetle kendi yolculuklarına  eşlik eden başarısızlıklarını anlatabileceklerinden emin değildim . Yanılmışım ‘

Bu sözler  pek içtenlikli gelmedi bana .

Kitap  10 alakasız başarılı   insanı  bir araya getirme başarısını gösterse de , kitaptakiler pek  başarısız görünmüyorlar !

Başarısız olmaya heves etmiş yaramaz zengin çocuklar gibiler hani   heves var ama  durumları başarısız olmaya  elvermiyor gibi olmuş . Karizma çizilmiş.

Ve fakat aralarından bir tanesi çok farklı  çünkü  hayal edebiliyor .

Genç bir ekonomist dostum   gözümü açmıştı ,  başta şarap her türlü  içki kültürü olan  toplumlara Cola içirmenin  imkansızlığını görmüş ve Coca Cola şişelerini doğuya döndürmüş  bir adam , aynı ‘Doğu’ya bira da  içirtmiş  , ee şimdi bu adamın hayatında ‘bazen olmaz’ aramak  boş iş , zaten ‘ Uber’e para yatırabilirdim yapmadım’  dan  başka hayıflanması yok . zaten parayı çoktan aşmış.

Elbette diğerleri de çok  değerli  , donanımlı insanlar  ama  genç ekonomistin saptaması doğru ,  hayal kurabilen  Muhtar Kent  ve hayal kurma yeteneği onu sistemin hem  içinde hem dışında tutabilmiş . En artistik olan da o  !

 Fizikçi Kaku’nun söyledikleri çıkarsa , dünyaya çok lazım . Dünyanın  hayal kurabilen ve gerçekleştiren insanlara  ihtiyacı var .

Kendisine  bahşedilen yeri  bilmezden gelip   hayali başarısızlıklarla aldatmacaya devam eden kurnazlarla  madara oluruz. Utanılacak bir durumdur.

Sevgiyle Kayda Geçsin , avareliğe devam , elimizden gelen budur.

https://www.dunyahalleri.com/ ve Fahrettin Perçin’e  Fizikçi Kaku ile ilgili değerli bilgilendirmesi için teşekkürler.

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