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18.01.2018 13:35

Bitlis’te 174 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis’te 174 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis’te dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA)-  Bitlis'te uzun süreden bu yana devam eden açık ve güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulurken, 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de yoğun bir çalışma başlattı. 9 şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışmalar sürdürülürken, kar yağışının yarın da devam deceği belirtildi.

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