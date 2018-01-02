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02.01.2018 15:15

Bitcoin'in sonu felaketle bitecek: Hepsi kül olacak

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Bitcoin'in sonu felaketle bitecek: Hepsi kül olacak
ABD'de Ronald Reagan döneminde Bütçe Ofisi direktörü olan ve ayrıldıktan sonra Salomon Brothers ve Blackstone Group'ta yöneticilik yapan Stockman, CBNC'de yayımlanan Futures Now programına katıldı.

Yatırımcıları kripto paraların sonunun felaketle biteceği yönünde uyaran Stockman, "Kendilerini ağaçların boyunun gökyüzüne kadara uzanacağı yönünde ikna eden gerçekten aptal bir spekülatör grubu var" ifadesini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Stockman, "Eşsiz bir çarpışmada hepsi yanıp kül olacak. Bu dalgaya son katılan spekülatörlerin hepsinin elleri yanıp kavrulacak ve doğru dersi alacaklar" dedi.

Borsa için de uyardı

Stockman'ın çöküş görüşü sadece kripto pralar için de geçerli değil. Stockman, 'devasa ve dehşetli' bir fırtınanın hisse senetleri piyasasını da vuracağı görüşünde. Eylül ayında bununla ilgili bir açıklama yapan Stockman, Borsada yüzde 70'e varan düzeltmenin çok da uzak olmadığını savunmuştu.

Ancak Stockman'ın açıklama yaptığı esnada 22 bin puan seviyelerinde olan Dow Jones yılı 25 bine yaklaşarak tamamlarken, S&P 500 endeksi de aradan geçen dönemde yeni bir rekor kırdı. 

Stockman FED'i ve merkez bankalarını hisse senetleri ve kripto para piyasalarını kuşatan bir heyecan yarattığı için suçlarken, 2008 global finansal krizle baş etmek adına piyasalara çok fazla para pompalandığını söyledi. Mevcut durumun bir regülasyon problemi olmaktan öte parasal bir problem olduğunun altını çizen Stockman, "Asla şimdiye kadar görmediğimiz kadar mantıksız ve aşırı ısınmış bir piyasa ile karşı karşıyayız" dedi.

Herkes trene binmeye çalışıyor

Stockman, son iki yılda yüzde 3 bin artan Bitcoin fiyatlarının bundan sonra nereye gidebileceğine ilişkin soruya da, "Hiç fikrim yok. Bundan sonra ikiye üçe de katlayabilir bir anda sıfıra da düşebilir. Ama önemli olan nokta şu ki, o gerçek bir para değil. Çünkü birşeyler alıp satmaya yarayan gerçek paralar istikrarlı olmalı" diyerek yanıt verdi.

Bitcoin'in vadeli işlemler piyasasında işlem görmesinin onu yeni bir değer yapmayacağını ileri süren Stockman, "Wall Street ne zaman bir konuda fırsat görse, ortaya çıkan koşullardan yararlanmak için yeni bir numara yapıyor. Future piyasalarda işlem görmeye başlaması onu geçerli yapmıyor. Herkes yolculuk için trene binmeye çalışıyor. Hepsi bu" diye konuştu.

Bitcoin fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz yılın en gözde yatırım aracı olan Bitcoin, bin dolar sınırından başladığı yılda 20 bin dolara kadar tırmanmıştı. Sonrasında ciddi dalgalanmaların yaşandığı kripto para Bitcoin, bugün 13 bin 130 dolar seviyesinde bulunuyor. 

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