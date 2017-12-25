'Bitcoin'in değeri sıfır olabilir!'

Morgan Stanley Analisti James Faucette 'Bitcoin değerlendirmesi' yaptı. Faucette'e göre, 'Bitcoin para birimi olarak' değerlendirilemez.

Morgan Stanley Analisti James Faucette, yakın zamanda yayınlanan bir müşteri raporunda, Bitcoin’un gerçek değerinin aslında sıfır olabileceğini belirtti.

BloombergHT’nin aktardığı, “Bitcoin Decrypted” isimli Morgan Stanley raporunda, Bitcoin’un para birimi gibi davranmaması ve bir tasarruf aracı (altın, gümüş gibi) olmaması işaret edilerek, sanal paraya bir değer atfermenin zorluğu tartışıldı.

Morgan Stanley analisti Faucette, bitcoinle ilgili olarak şu noktalara dikkat çekti:

Bitcoin, para birimi gibi değerlendirilemez çünkü herhangi bir faiz söz konusu değil.

Bitcoin, dijital altına benzetilebilir fakat altının tersine (altının elektronikte ve mücevherat kullanımı düşünüldüğünde) asli bir kullanımı yok.

Teknik anlamda ödeme ağı olmakla birlikte Bitcoin’u ölçeklendirmek zor ve işlem ücreti bulunmuyor.

Bitcoinin son 30 günlük ortalama günlük işlem hacmi 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor; Döviz piyasasının ise 5.4 trilyon dolar.

Bitcoin için tahmini günlük alım hacmi (Visa’nın 17 milyar dolar) 300 milyon dolardan daha az.

Faucette’e göre tüm bu unsurlar dijial paranın “sanal olarak kabul görmediği ve daraldığını” işaret ediyor.

(duvar)