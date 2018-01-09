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09.01.2018 11:40

Bitcoin'e rakip Turcoin!

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Bitcoin'e rakip Turcoin!
İnişli çıkışlı bir grafik eşliğinde kısa sürede değerini defalarca katlayarak gündemden düşmeyen kripto para birimi Bitcoin’e Türkiye’den rakip çıktı. Turcoin dijital para birimi sahasının yeni oyuncusu.

Türkiye de ilk elektronik para ve kripto para ile ilgili çalışmalarına 2000’li yılların başlarında başlayan ve 85 ülkede işlem gören bazı ön ödemeli kartların tek üreticisi olan ve aynı zamanda bir çok global firmaya teknoloji transferi ve alt yapısı sağlayan Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, Bitcoin’e rakip olarak Turcoin’i üretmeye başladı.

Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Turcoin, Bitcoin gibi blok zincir ‘blockchain’ ağına bağlı Cryptonight teknolojisi ile geliştirildi. Turcoin’i, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden ayıran özelliği ise 3 milyondan fazla ön ödemeli kart kullanıcısının anında kullanmaya başlayacağı, Ripple Teknolojisinin bir çok türevini de içinde barındıran bir teknolojik yapıya sahip olması.

Dünya devi firmaların daha çıkmadan ilgilendiği ve irtibata geçtiği Turcoin, hem Cryptonight ve hem de Ripple teknolojilerini bünyesinde barındıran farklı algoritmalara sahip tek küresel kripto paradır.

Dünya da sızma testleri yapılmış ve başarıya ulaşmış ilk kripto para birimi olan Turcoin, farklı teknolojileri bünyesinde barındırmasına rağmen, her tür yeniliğe ve geliştirmeye açık olma özelliğini de taşıyor.

Bir şifre ile istediğiniz bankadan nakite çevirebiliyorsunuz

Türk mühendislerin geliştirdiği ilk ve tek yerli coin olan ‘’Turcoin’’ hakkında konuşan Sadun Kaya, “Turcoin hem bir cüzdan, hem dijital para, hem coin olarak kullanılan bir sistemdir. Normal cüzdanınızdaki para gibi sadece bir şifre ile istediğiniz bankadan nakite çevirebiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerinde cebinizdeki parayı o ülkenin kuruna göre çevirip işlem yapabilirsiniz, ya da internet üzerinden istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Aynı zamanda turcoin gün geçtikçe artarak kar yapmanızı sağlıyor. Cebinizdeki para harcadıkça azalır ama bu coinler harcadıkça çoğalıyor” diye konuştu.

Ekonomik savaşların yerini dijital paraların savaşı olacak

Önümüzdeki 5 yıl içinde kripto paraların kağıt paraların yerini dolduracağını belirten Sadun Kaya, şöyle konuştu:

“Ekonomik savaşların yerini kripto paraların yer aldığı dijital ve teknolojik savaşlar alacak. Kripto Paralara hakim olan, dünyaya da hakim tek güç olacak. Operasyonlar bunlarla gerçekleşecek. İthalat ve ihracatlar Kripto Paralarla çok daha hızlı ve anında, formalitesiz yapılacak. Gece gündüz kavramı, ülkeler arası saat farkı, bankaların ya da işletmelerin açık olup olmaması önemli olmayacak. Kripto Para Uzmanlığı geleceğin mesleği olacak. Ekonominin özü kripto para olacak. Düşmanı yenmenin en iyi yolu, düşmanı kendi silahı ile vurmaktır. Bu yüzden ülkemizin de, önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleşmesi muhtemel böyle bir duruma karşı, bu ülkenin insanlarının haklarını korumak için, Bir Dijital ve Crypro Operasyon Merkezi ( DCOM) adı altında bir oluşumun beklemeden ivedilikle gerçekleştirilmesi oldukça elzemdir… Böyle bir merkeze 30 yıllık her türlü bilgi birikimimle katkı sağlamaya hazırım.”

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