  • BIST 116.853
  • Altın 162,712
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
06.02.2018 01:25

’Bitcoin’ soygununda kuzen tutuklandı

»
’Bitcoin’ soygununda kuzen tutuklandı
Sakarya’da kuzeninin iş yerinden ’bitcoin’ serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. Sevgi Asan tutuklandı.

Geçen ay Akyazı’da bilişim ofisinden sanal para ’Bitcoin’ serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan’ın kuzeni Sevgi Asan’ın da karıştığını tespit etti.

Hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi Asan çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’na teslim oldu.

Sevgi Asan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşini öldürten kadından kan donduran ifade!05 Şubat 2018 Pazartesi 17:08
  • Kaş'ın ünlü plajı Kaputaş'a beton mu dökülüyor?05 Şubat 2018 Pazartesi 14:32
  • Kent Müzesi 30 bin kişiyi ağırladı05 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
  • Çankaya'nın parklarına bakım onarım05 Şubat 2018 Pazartesi 11:24
  • Yılmaz Güney Sahnesi'nde sevilen türküler05 Şubat 2018 Pazartesi 11:22
  • ‘TMO piyasaya fındık satarsa üretici biter’05 Şubat 2018 Pazartesi 11:10
  • Çocuk Kulübü’nde ikinci dönem başlıyor 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:32
  • Kendi mezarını ziyaret etti!05 Şubat 2018 Pazartesi 10:30
  • Konak gücüne güç katıyor05 Şubat 2018 Pazartesi 09:49
  • 761 Kemerli Akvaryum'da eğlendi05 Şubat 2018 Pazartesi 08:36
    • FOTO GALERİ
    • Survivor 2018 Gönüllüler yarışmacıları kimler?
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    VİDEO GALERİ
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti