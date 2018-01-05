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05.01.2018 17:15

Bitcoin futbol dünyasına sıçradı

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Bitcoin futbol dünyasına sıçradı
Son dönemin en çok konuşulan kripto para birimi Bitcoin futbol dünyasına da adım atıyor.

Sadece dünya genelinde on milyonlarca taraftara sahip olan Real Madrid'e ev sahipliği yapan Santiago Bernabéu'da Bitcoin dönemi resmen başladı.

İspanya merkezli online bilet satış hizmeti veren '13tickets' isimli firma Santiago Bernabéu stadına gerçekleştirilen turlarda Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.

Ancak şimdilik Bitcoin ödemesi ile maçları izleyemeyeceği belirtildi. Şirket bu aşamada sadece Santiago Bernabéu stadına düzenlenen turistik turlar için Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini belirtiyor.

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