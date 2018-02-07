Bitcoin ABD Senatosu'ndan kârlı çıktı: Tekrar 8000$ sınırında

Dün akşam saatlerinde ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde başlayan Bitcoin ve kripto para görüşmelerindeki pozitif hava Bitcoin'in saatler içinde yüzde 25 değer kazanmasını sağladı.

Aylar sonra ilk kez dün sabah saatlerinde değeri 6000$ seviyesinin altına düşen Bitcoin için dün akşam önemli bir toplantı vardı. ABD'nin iki büyük regülatörü olan ve kripto paralarla da yakından ilgilenen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC) Senato Bankacılık Komisyonu karşısına çıktı ve kripto paralar hakkında ifade verdi. CFTC Başkanı Christopher Giancarlo ve SEC Başkanı Jay Clayton'ın da katılıp kendi görüşlerini paylaştığı toplantıda genel olarak Bitcoin ve temelinde yatan Blockchain teknolojisi konuşulurken görüşmedeki pozitif hava kripto para piyasasına da rahat bir nefes aldırdı.

Görüşmede ilk olarak SEC ve CFTC temsilcileri Blockchain teknolojisi ve Bitcoin hakkındaki düşüncelerini paylaşırken iki taraf da Blockchain'in internet tabanlı teknolojilerin uygulanmasına hız katacağını belirtti. Blockchain'in, basit bir dokunuşla toplumda ciddi değişiklikler meydana getirdiğini savunan CFTC Başkanı Christopher Giancarlo, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin Blockchain teknolojisini geliştirdiğini vurgulayarak ''Bitcoin olmasaydı Blockchain olmayacaktı.'' ifadesini kullandı.

Değer değişimi sorusuna net cevap verilmedi

Senatörlerin, Bitcoin'in aralık ayında 20.000$ değerine ulaşması ancak ocak ayında yaşadığı düşüş ve görüşme esnasındaki değeri ile bağlantılı olarak Bitcoin'in değerindeki ani değişimleri sorması üzerine Christopher Giancarlo Bitcoin'in korku endeksi olarak adlandırılan VIX Endeksine benzemediğine dikkat çekti. ''Bitcoin'in değerindeki dalgalanma VIX gibi diğer varlık sınıflarındaki kadar büyük değil.''diyen Giancarlo, Bitcoin'de aşırı değer değişimlerine şahit olduklarını ancak emtia dünyasında bu tür dalgalanmalara alışkın olduklarını dile getirdi. Jay Clayton ise "Bitcoin ve kripto para birimlerindeki dalgalanmanın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum." ifadesini kullandıktan sonra kripto para birimleri dolar gibi egemen para birimleri ile ilişkilendirilmediğinden bu piyasada meydana gelen değer değişimlerinin dolardaki değer değişiminden farklı olabileceğini belirtti.

Kripto para birimleri aracılığıyla girişimlere yatırım yapma modeli olan ICO'larla ilgili de sorular soran senatörlere hem Giancarlo hem de Clayton ICO'lardaki dolandırıcılık faaliyetlerinin sıklığını belirterek yanıt verdi. İki tarafın da ICO konusundaki ortak görüşüne göre kripto para dünyasında en çok düzenlemeye ihtiyaç duyulan alan ICO'lar. Bilgisiz yatırımcıların ICO'lara ciddi paralar yatırdığını ancak dolandırıcılık nedeniyle paralarını kaybedebildiklerini belirten Giancarlo ve Clayton bu alanda koruyucu düzenlemeler yapabilmek için şu an sahip olmadıkları ek yetkilere ihtiyaç duyabileceklerinin de altını çizdi.

''Kitleleri eğitin''

İki regülatörün de kripto paralarla ilgili en net ve kesin ifadesi ise insanların bu konuda bilgilendirilmesi yönünde oldu. ''Kitleleri Bitcoin ve kripto para birimleri hakkında eğitin.'' diyen Giancarlo ve Clayton yatırımcıların yaşadığı tehlikelere, dolandırıcılık faaliyetlerine karşılık kripto para birimlerine olumlu yaklaşırken insanların da bu alanda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Senato'daki CFTC ve SEC yetkililerin kripto paralar hakkında yaptığı olumlu açıklamalar ve görüşme öncesindeki iddiaların(yasaklama veya yeni düzenlemeler geleceği yönündeki iddialar) gerçeği yansıtmaması kripto para piyasasına da canlılık getirdi. Görüşme öncesinde 6200$ değerine sahip olan Bitcoin görüşmenin sona ermesiyle birlikte tekrar yükselişe geçti. Bitcoin'in değeri saatler içinde yüzde 25 artıp 7850$'a ulaşırken Ethereum'da yüzde 30'a varan Ripple'da ise yüzde 25 seviyesinde bir artış gözlemlendi. Dün sabah saatlerinde piyasa değeri 270 milyar dolar olan kripto para piyasasındaki genel artış bu değerin 370 milyar dolara çıkmasını sağladı.(donanım haber)