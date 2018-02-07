Bisikletçilerin ilk durak yeri artık Beylikdüzü

Beylikdüzü Belediyesi,Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nin 2018 yılı Bisikleti Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi’nin ilk durak yeri olmaya hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası bisikletçiler; gezi ya da yarışları esnasında ilçede duraklayıp tamir, bakım, yeme içme, dinlenme ve konaklama gibi ihtiyaçlarını, Yaşam Vadisi ve Öğretmen evi gibi belirlenen noktalarda karşılayabilecekler.

Beylikdüzü, artık ulusal ve uluslararası bisikletçilerin İstanbul çapında organize şekliyle ilk durak yeri olacak. Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü’nün Türkiye Bisiklet Federasyonu ile yürüttüğü görüşmeler sonucu Beylikdüzü’nün, bisiklet sporu ve bisiklet sürücüleri için ideal bir alan sunacağının kararlaştırılması üzerine harekete geçildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nin 2018 yılı Bisikleti Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi’ne; şehir parkı ve yolları ile örnek bir alan sunan Beylikdüzü, bu proje ile ideal ulaşım araçlarından biri haline gelmesi hedeflenen bisikletin daha da yaygınlaşmasını sağlayacak.

Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü’nün Yaşam Vadisi’ndeki ortak kullanım alanı aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu için de mola yeri olacak. Bisikletçiler; gerek duyduklarında tamir, bakım ve onarım gibi uygulamalarını rahatlıkla bu alanda yapabilecekler. Vadide yer alan cafe ve restaurantlarda yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Konaklama talepleri için ise Beylikdüzü Öğretmenevi keyifli bir mekan sunacak. Ayrıca Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile 25 Haziran 2018’de İstanbul BeylikdüzüKriteryum Yol Yarışı’naBeylikdüzü ev sahipliği yapacak.