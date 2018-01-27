Birleşmiş Milletler'den Kabil saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 95 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, sivillere yönelik saldırılarla uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirterek, bu saldırıların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Saldırının faillerinin bir an önce belirlenerek adalete teslim edilmesi temennisinde bulunan Guterres, terör saldırısını kınadı.

Guterres, saldırıda hayatının kaybedenlerin ailelerine ve Afgan hükümetine taziyelerini iletti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan saldırıda 95 kişi yaşamını yitirmiş, 158 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.