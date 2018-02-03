Birleşik Kamu İş'ten TTB'ye destek

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık bir açıklama yayınlayarak TTB'ye yapılan baskıyı kınadı.

Balık'ın açıklaması şöyle;

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey’i ve yöneticilerinin yaptıkları basın açıklaması sonrasında hedef gösterilmesi ve 11 yöneticisinin gözaltına alınarak tutuklanması kabul edilemez. İnsan haklarını savunmaya ve insan hayatını kurtarmaya adamış doktorluk mesleğinin ve yöneticilerini itibarsızlaştırılması ancak ve ancak demokratik olmayan ülkelerde yaşanabilir.

Ülkemizi 16 yıldır yöneten siyasal iktidar, demokratik kitle örgütleri üzerinde baskı, sindirme, tutuklama ve kapatma uygulamalarını hayata geçirerek demokratik olmayan bir tutum izlemektedir.

Son dönemlerde muhalif yapılar üzerinden uygulanan baskı ve sindirme politikası daha da artarak devam etmektedir.

Siyasal iktidar Anayasa ile güvence altına alınan düşünce özgürlüğünü terör faaliyetleri kapsamında değerlendirmekte kendisi gibi düşünmeyen demokratik kitle örgütlerini vatan haini, terörist veya teröre destek vermekle suçlayıp baskı altına alıp susturmaya çalışmaktadır.

Ülkemizdeki muhalif örgütler, meslek odaları ve meslek örgütleri baskı altına alınarak toplumun sesi kısılmaktadır. Muhalif sesler, ülke hakkında ve toplumsal konularda fikirlerini, düşüncelerini ve değerlendirmelerini paylaştığı için cezalandırılmamalıdır.

Anayasaya ve demokratik anlayışına ters olan bu tutumlar, toplumun en temel hakkı olan bilgi edinme ve öğrenme hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Savaşın ve silahlı çatışmaların sağlık üzerinde onarılmaz etki bıraktığı herkes tarafından kabul edilecek bir şiddet olayıdır. Demokratik kitle örgütü ve kuruluşu olarak varlık gerekçesi insan hayatını yaşatmak olan meslek kuruluşu olan Türk Tabipler Birliği üyesi hekimlerin gözaltına alınması, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, üyelerinin ekonomik, demokratik çıkarları için mücadele eden Konfederasyonumuz emekten, demokrasiden, cumhuriyetten ve laik demokratik sosyal hukuk devleti ile parlamenter sistemden yana olan emek örgütleri ve kurumlarıyla ortak mücadelede yan yana olacaktır. Ayrıca terör örgütlerine karşı Mehmetçiğimizin yaptığı mücadeleye desteğimiz tamdır.

Tüm baskılara ve sindirmelere karşı varlık gerekçemizin sendikal örgütlenme ve tüm kamu emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarını korumak olduğunu hatırlatıyoruz.

Anayasa’ya ve demokrasiye aykırı olan demokratik kitle örgütleri üzerindeki her türlü baskının karşısında olduğumuzu açıklıyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; insan sağlığını korumayı ve insanı yaşatmayı adamış bir mesleğin onurlu üyeleri doktorların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

