Birleşik Kamu-İş merkez yönetim kurulunu seçti

Birleşik Kamu-İş 4. Olağan Genel Kurulu 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da yapıldı. Ülkenin dört bir yanında gelen delegeler, Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetimini, Denetim ve Disiplin Kurullarını belirledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu “Emek En Yüce Değerdir” sloganı ve Devrim Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay 4. Olağan Genel Kuruluna damgasını vurdu. 4. Olağan Genel kurulumuz delegelerini oy birliğiyle 87 yıl önce katledilen Devrim Şehidimiz Mustafa Fehmi Kubilay olarak belirlendi.

Genel kurula, Türkiye’nin çeşitli illerinde üyeler ve delegeler geldi. Genel kurul salonuna “Atatürk’ten Deniz’lere Tam Bağımsız Türkiye! Sözümüz Var”, “Geleceği Yerellerde Kuracağız”, “Tam Bağımsız Türkiye Tam Bağımsız Sendika”, “Parasız Sağlık, Parasız Eğitim”, “Laik Bilimsel Kamusal Eğitim”, “Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücadeleye” pankartları asılırken ayrıca katledilen aydınların resimleri de yer aldı.

Genel Kurulda Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, MYK üyeleri Mücahit Dede, Ali Taştan, Barış Düdü, Semra Pektopal, Engin Çoğal hazır bulundu. Konfederasyonumuza bağlı Sendikalarımızın Genel Başkanları ve MYK üyeleri, Şube Başkanları, SPASH Sendikası Genel Başkanı Nevruz Kaptelli ve Avukatı Anxhela Hala, Demokratik Kitle Örgütleri ve CHP Milletvekilleri, CHP Ankara İl Örgütü ile çok sayıda üye katıldı.

Birleşik Kamu-İş Genel Kurulunda yoklama ve açılışını ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Kurulunun Başkanlığını Birleşik Kamu-İş ve Eğitim-İş Kurucu Başkanı Yüksel Adıbelli yaptı. Ayrıca Divan Kurulunda Nazım Kırcı, Gülfer Murat, Sevgi Çelik ve Mehmet Aydın yer aldı.

Genel Kurulda konfederasyonumuzun 3 yıllık çalışmalarının anlatan 15 dakikalık sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, açılış konuşmasını yaptı.

Adayların kendilerini tanıttıkları konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Genel kurulun ikinci gününde Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu için üç listenin ve bir bağımsız adayın yarıştığı seçimlere katılım yoğundu.

YÖNETİMDE YER ALAN İSİMLER

Yeni Merkez Yönetim Kurulu şu adlardan oluştu: Mehmet Balık, Mücahit Dede, Hasan Kütük, Ali Taştan, Türkan Başyiğit, Doğan Altun, Mehmet Yeşildağ.

Denetleme Kurulu şu adlardan oluştu: Hüsnü Oğuz Öney, İbrahim Bozdağ, Uğurcan Küçükala.

Disiplin Kurul şu adlardan oluştu: Aytül Anıl, İsa Kayadan, Ahmet Bozdemir.

