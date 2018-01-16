Birçok kadının orgazm olamamasının 10 nedeni

Kadınlar erkeklere oranla orgazmı yaşarken daha fazla çeşitliliğe sahiptir. Ancak, bu çeşitliliğe rağmen kadınların orgazma ulaşmaları daha zor olabiliyor. Peki kadınların orgazm olmasına engel durumlar nelerdir?

PembeNar / Milliyet - Orgazm, iyi bir seksin önemli bir parçasıdır. Orgazm sayesinde ulaşılan doyum noktası, kadın ve erkek için seksin devamlılığını sağlayan arzuyu güçlü tutar.

Erkekler ve kadınların farklı orgazm yaşadıkları düşünülür. Çünkü her iki cinsin de orgazm olma zamanları ve sıklıkları farklıdır. Birçok kadın için orgazm olmak bir sorun olabiliyor. Bu duruma kaynaklık eden olası 10 neden işte şunlar:

Henüz tam olarak kendilerini keşfetmemişlerdir:

Orgazmı tanımak, onu doğru bir şekilde deneyimlemek öğrenilen bir süreçtir. Bu nedenle, kadınların kendilerini tanıması için bu konuda biraz zamana ihtiyaç duyarlar.

Orgazm olabileceklerine inanmıyor olabilirler:

Orgazm, birçok kadın için fiziksel değil zihinsel bir süreçtir. Bir süredir cinsel birlikteliklerinde orgazmı yaşamayan kadınlar, orgazm olamadıklarını düşünmeye başlayabilirler. Böyle bir durumda, zihinsel bir rahatlığa kavuşmalı ve orgazm olmak için fiziksel olarak araştırmada bulunmalıdırlar.

İstemiyor olabilirler:

Evet, bu birçok kadın için geçerli bir durumdur. Gün içerisinde stresli ve üzücü şeylerle karşılaşan kadınlar cinsellik için arzu duymayabilirler. Seks yapmak istemiyorlarsa, orgazm olmaları da bir o kadar güçtür.



Eğer gerektiği şekilde uyarılmazlarsa, daha geç orgazm olabilirler:

Kadınlar,orgazma ulaşmak için farklı uyarılara ihtiyaç duyabilirler ve bu durum onların erkeklerden daha zor orgazma ulaşmalarına neden olur. Bu durumda, iki tarafın da biraz daha çaba serf ederek zevk almaları sağlanabilir.



Acele etmek işlerini zorlaştırır:

Kadınlar için orgazm neredeyse bir saat ila birkaç dakika arasında bir sürebilir. Ancak seks sırasında hissettiklerine bağlı olarak aceleci davranabilir veya partnerinin aceleci tavırları onu uzun bir orgazm yaşamasından alı koyabilir.



Klitorisin yeteri kadar uyarılmaması:

Birçok kadın, sadece penetrasyon yoluyla orgazma ulaşamaz. Penetrasyona eşlik edecek klitoral uyarılara ihtiyaç duyarlar. Seks sırasında bunu sağlamak pek mümkün olmadığı için, el kullanımı kadınların uyarılması sağlanabilir.

Yakınlık kurmaları önemlidir:

Kadınlar, orgazm yaşarken, fiziksel bağlantılardan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor olabilir. Partnerleriyle entelektüel ya da duygusal bir bağ onlar için önem taşır. Samimiyetle bütünleşen bir cinsel ilişkide daha fazla cinsel doyuma ulaşacaklardır.



Zihinsel olarak orada olmayabilirler:

Bazen düşüncelerde kaybolma durumları yaşadığımız olur. Böyle bir durumda, hareketlerimiz amaçsızlaşır; yaptıklarımıza tam olarak kendimizi veremeyiz. Benzer durum seks için de geçerli; zihinsel yorgunluk orgazm olma şansını düşürür.

Vücutları hakkında kendilerini güvende hissetmiyor olabilirler:

Kadınların vücutlarıyla barışık olmadığı durumlarda, seks yapma arzusu zayıflar. Vücuduyla barışık kadınlar, özgüvenleri sayesinde, seks sırasında daha iyi performans sergiler ve orgazm için de daha çok şansları olur. Vücuttaki güvensizlikler seks yapmada büyük rol oynamaktadır. Vücudunuz konusunda emin hissederseniz, daha iyi performans sergilersiniz ve orgazm için daha iyi bir şansınız olur.

Kendi orgazmları konusunda endişelidirler:

Aslında bu, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bir tutumdur. Kendi orgazmı üzerine düşünmek, seks sırasında kendini verememeye ve baskı, stres altında hissetmeye sebep olur. Hiçbir yararı olmayan bu düşünceyi terk edip akış içerisinde devam etmek orgazm olmayı da kolaylaştırır.