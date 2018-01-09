Bircan: Kamu Düzeni Müsteşarlığı ne işe yarıyor?

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, “Açılım süreci için açılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı neden hala açıktır? Kızılay’da yıllık 2 milyon 250 bin TL kira neden boşu boşuna verilmektedir?” diyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Bircan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği soru önergesinde dikkat çekici bilgiler sundu. Bircan, 4 Mart 2010’da Resmi Gazetede İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Müsteşarlığın, 8 Temmuz 2011’de yapılan değişiklik ile Başbakanlığa, 3 Eylül 2014’teki ikinci değişiklik ile tekrar İçişleri Bakanlığına bağlandığını ifade ederek, “AKP her alanda olduğu gibi bu müsteşarlığı da yap-boza döndürmüştür” dedi.

Müsteşarlık için 2009 yılından itibaren 10 yıl için yıllık 2 milyon 250 bin TL gibi astronomik bir rakam kira ödendiğini sözlerine ekleyen Bircan, “Şuan ne iş yaptığı belirsiz bir kurum için yapılan masraflar AKP israfının kanıtıdır” dedi. Ciddi sayıda personel çalıştıran Müsteşarlık binasının tadilatı için harcanan rakam ise gizli tutuluyor.

Bircan önergesinde,

- Açılım süreci için oluşturulan Müsteşarlık şuan ne iş ve işlemler yapmaktadır?

- Müsteşarlık kuruluş yasasında İçişleri bakanlığına bağlıyken, önce Başbakanlığa sonra da tekrar İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu değişikliklerin sebebi nedir?

- Kuruluş yasası ile belirtilen 94 personel sayı herhangi bir şekilde artırılmış mıdır? Şuan kaç personeli vardır? Kaç sözleşmeli personeli vardır? Bunların kaçı Türkiye Vatandaşı değildir?

- Yıllık 2 milyon 250 bin TL kira ödenmesinin gerekçesi nedir?

- Kiralama sözleşmesinin biteceği tarih olan 2019 yılında tekrar aynı bina kiralanacak mıdır?

- Müsteşarlığın hazineye yıllık toplam maliyet ne kadardır?

sorularına yanıt aradı.

