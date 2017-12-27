Biraz dikkat! 'Engel olmayalım'

Bayraklı Belediyesi trafik zabıta ekipleri engelli vatandaşların araçlarını geçişini engelleyecek şekilde araçlarını gelişi güzel park edenlere ve trafiğin akışını bozanlara göz açtırmıyor. Ekipler, uyarıları dikkate almayanlara para cezası uyguluyor.

UKOME kararı alınmış cadde ve sokaklarda araçlarını yanlış yere park edilen araç sürücülerine uyarılarını sürdüren Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor. Sabah ve akşam saatlerinde ilçe ana arterlerinde artan trafik yoğunluğunun önüne geçmek için motorize ekipler denetimler yaparak gelişi güzel park eden sürücüleri ilk önce uyarıyor. Uyarıyı dikkate almayanlara para ceza kesiliyor. 1608 sayılı kanun gereği UKOME kararı alınmış yerlerde ve pazar yerleri etrafında yanlış park edenlere, meskul mahalde park eden nakliye araçlarına 219 lira, 5326 sayılı kanun gereği kaldırım üzerine park edenlere de 105 lira cezai işlem uygulanıyor.

ENGELLİ ARAÇLARIN GEÇİŞ NOKTALARINA DİKKAT

Zaman zaman sürücüler araçlarını gelişi güzel park etmeleri nedeniyle engelli araçlarının geçiş noktalarını kapatıyor. Bu durum beraberinde mağduriyet yaratıyor. Belediye ekipleri vatandaşların bu konuda özellikle hassas davranmasını istedi.

“ENGEL” OLMAYALIM

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, araç sürücülerinin park konusunda dikkatli davranmasını isterken, “Hayatın yoğunluğu içinde zaman zaman hepimiz hata yapabiliyoruz. Yanlış park edilen araçlar, engelli kardeşlerimizin araçlarıyla ilerlemesini engelleyebiliyor. Yine aynı şekilde bu nedenle trafik de sıkışabiliyor. Hemşehrilerimden bu konuda dikkatli davranmasını özellikle rica ediyorum” dedi.