Bir yılda 12 bin kadın ücretsiz kanser tetkiki yaptırdı.

Ataşehir Belediyesi, kanser anketi yaptı; 423 bin nüfuslu Ataşehir’de ailesinde kanser vakası görülenlerin oranı yüzde 23.49 oldu.

Ataşehir Belediyesi, çağın rahatsızlığı ve kadınların korkulu rüyası, meme ve rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyor. 2015 yılında hizmete giren Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi’nde sadece geçtiğimiz yıl 12 bin Ataşehirli muayene olup tetkik yaptırdı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi’ndeki merkezde, 2017 yılında yaklaşık 12 bin Ataşehirli kadın muayene oldu ve tetkik yaptırdı. Son teknoloji cihazlarıyla Ataşehirli kadınlara ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunan merkez, sağlık açısından büyük risk oluşturan, dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasında birinci sırada yer alan meme kanseriyle mücadele ediyor. Diğer önemli bir kanser türü olan ve görülme sıklığı açısından ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanserinin de kontrolü merkezde gerçekleştiriliyor.

KEMİK ERİMESİ İÇİN ERKEN TEŞHİS

Aynı zamanda bu merkezde, ilerleyen yaşlarda önemli bir sağlık sorunu olarak karışımıza çıkan kemik erimesinin (Osteoporoz) erken teşhis ve tanısı için de hizmet veriliyor.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

Merkezde yapılan her türlü hekim kontrolü ve muayenesi sonrasında tetkik (mamografi, pap smear alınımı, HPV testi, ultrason ve kemik yoğunluğu ölçümü) işlemlerinden herhangi bir ücret alınmıyor. Son sistem cihazlarla hizmet verilen merkezde Kadın Doğum Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı, Radyoloji Uzmanı ile yardımcı sağlık personeli ve Radyoloji Teknisyeni bulunuyor.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:108-110 adresinde hizmet veren merkezden Ataşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden gerekli kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra Genel Cerrahi ve Kadın Doğum Uzmanı tarafından muayene ediliyor. Gerek görülmesi halinde ise ilgili tetkiklerin yapılması sağlanıyor. Görüntüleme işleminden sonra yapılan değerlendirmeye göre hasta tam donanımlı bir hastaneye yönlendiriliyor.

2016 -2018 yılları arasında 4 bin 188 hastaya mamografi çekimi gerçekleştirilirken, bu hastalardan 266’sının sonucu şüpheli bulgu olarak değerlendirilip ileri tetkik için ilgili kurumlara yönlendirildi.

Sağlık merkezinde, her kadının meme sağlığı açısından düzenli periyotlarda kontroller yaptırması, belli zamanlarda kendilerini muayene etmeleri ve özellikle erken teşhisin önemi üzerine bilgilendirme de yapılıyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KANSER ARAŞTIRMASI

Ataşehir Belediyesi, kanser anketi yaptı; 423 bin nüfuslu Ataşehir’de ailesinde kanser vakası görülenlerin oranı yüzde 23.49 oldu.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’nin ‘Sağlıklı Bireyler, Mutlu Ataşehir’ sloganıyla hayata geçirdiği merkezde, 2 buçuk yıldır binlerce kadına ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. Biz bu yılbaşında Ataşehir’de kanserle ilgili 17 mahallemizde 444 aileyle yüz yüze görüşerek bir anket çalışması gerçekleştirdik. ‘Ailenizde kanser tanısı var mı’ sorusuna, vatandaşlarımızın yüzde 23.49 evet yanıtı verdi. Kanser, erken teşhisin en önemli olduğu olgulardan biri. Onun için de hizmet birimimizin kapasitesini gün geçtikçe artırıyoruz” dedi.