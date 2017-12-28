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28.12.2017 12:10

Bir tebessüm yürekleri ısıttı

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Bir tebessüm yürekleri ısıttı
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM) öğrenci ve aileleri, düzenlenen yılbaşı etkinliğinde 2017’ye gülümseyerek veda etti.

Engelli çocukların toplumsal uyumunu sağlamak ve öz bakım becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), öğrenci ve ailelerini yılbaşı etkinliğinde unutmadı. EÇADEM’de düzenlenen kutlamada bir araya gelen fiziksel ve zihinsel engelli öğrenciler, hep birlikte yeni yıl pastası keserek gönüllerince eğlendi. İki gün süren etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler dans edip doyasıya eğlendi.

BAŞKAN GENÇ ONLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yılbaşı kutlamasında çocukların heyecanına ortak Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, alkışlarla karşılandı. Başkan Genç’e sarılarak sevgilerini gösteren çocuklar, etkinlik boyunca bol bol fotoğraf çektirdi. Yeni yıl pastasını kesen çocuklar daha sonra hediyelerini açarak mutlu anlar yaşadı. Yeni yıl kutlamasına Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Başkan Yardımcıları İsmail Erdem ve Sevgi Atalay, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Saadet Göne Ergenç ve İstinye Muhtarı Recep Alkan katıldı.

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