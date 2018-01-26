Bir kediyi çamaşır makinesinde, diğerini zehirleyerek öldürdü

Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi Abdullah Ç., iddiaya göre, üç aylık bir kediyi zehirledi. A.Ç., ardından diğer kediyi de çamaşır makinesine attı. Üniversite öğrencisi, makineyi çalıştırarak kediyi öldürdü.

İsminin Abdullah Ç. olduğu öğrenilen bir genç, önce kedi sahiplenmek istediğini sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştı. Ardından kedisi kaçmış gibi başka bir ilan veren genç, şüpheli tavırları dolayısıyla hayvanseverlerin dikkatini çekti.

Çelişkili ifadeler kullanan Abdullah Ç., kendisini zorlayan hayvanseverlere kedisinin aslında kaçmadığını itiraf etti. İki kedinin de öldüğünü anlatan genç, korktuğu için hayvanların ölüsünü poşetlere koyarak çöpe attığını söyledi.

'ZEHİRLEMEDİM, YAĞLI DÖNERDEN SONRA ÖLDÜ'

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen üniversiteli, üç aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor.

Abdullah Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin bunu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" diyor.

Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.

Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE ÜNİVERSİTELİ, KEDİYİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI

Eskişehir'de üç yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Mustafa Can Aksoy, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.