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24.12.2017 13:45

Bir kadın daha ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi!

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Bir kadın daha ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi!
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kendinden ayrılmak isteyen sevgilisi 38 yaşırndaki Şükran Ayrıkısa'yı öldüren inşaat ustası, 33 yaşındaki Mustafa Tektaş çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.

Yaşar ANTER/MİLAS(Muğla), (DHA)-  Muğla'nın Milas ilçesinde inşaat ustası Mustafa Tektaş, dün saat 11.00 sıralarında, ididaya göre, 2 yıldır birlikte yaşadığı Bodrum'da  emlakçı Şükran Ayrıkısa'yı konuşmak için Koru Mahallesi'ndeki evine çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Tektaş, yan odadan tüfeğini alıp, Ayrıkısa'ya doğrultu. Tektaş, Ayrıkısa'nın panikle kaçmak istemesi üzerine tetiğe bastı. Ayrıkısa, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Tektaş, ardından aynı tüfeği çenesini altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

Silah sesini duyarak eve gelen komşuları, Tektaş ve Ayrıkısa'yı salonda kanlar içinde bulup, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri Tektaş ve Ayrıkısa'nın öldüklerini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ikilinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 4 kişinin ifadesine başvurdu. Komşuları, ilk eşinden bir çocuğu bulunan Şükran Ayrıkısa'nın ailesinin Mustafa Tektaş ile birlikteliğini onaylamaması nedeniyle ayrılmak istediğini bu nedenle aralarında sık sık tartıştıklarını öne sürdü.

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