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24.12.2017 22:00

Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

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Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi
HDP'li vekillere hakaret etmekle gündeme geldiği dönemlerde 'kahraman' ilan edilen Beytüşşebap eski Kaymakamı yeni çıkan KHK ile ihraç edildi.

ArtıGerçek- Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda kamu çalışanı ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 1 Şubat 2017 tarihinde 'FETÖ soruşturması' kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Şırnak'ın Beytüşşebap eski Kaymakamı ve Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe de bulunuyor.

Güntepe, Beytüşşebap'ta kaymakamlık yaptığı dönemde Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat'a (JÖH) ait twitter hesaplarını kullanmasıyla gündeme gelmişti. HDP milletvekillerine sık sık hakaret eden Güntepe, HDP Milletvekili Ferhat Encu için, 'Bana bak çapsız vekil! O mesajı tıpış tıpış sileceksin! Değil sen, feriştahınız gelse mücadelemden vazgeçmeyeceğim' demişti. 

ERDOĞAN ÖZEL İLGİ GÖSTERMİŞTİ

Güntepe, tutuklanmadan önce hükümet bakanları ve yakın çevreler tarafından 'kahraman' olarak gösteriliyordu. 27 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakamlar toplantısında Güntepe'ye gösterdiği yakın ilgi gözlerden kaçmamıştı.

 

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