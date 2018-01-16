Bir AKP protestosu daha! Bu kez...

İzmir'de çalıştığı yerden emeğinin karşılığını alamayan bir vatandaş İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde çıplak bir şekilde protesto gerçekleştirdi.

Evrensel- İzmir'de İŞKUR'un yönlendirdiği işyerinden emeğinin karşılığını alamayan bir vatandaş İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde çıplak bir şekilde protesto gerçekleştirdi.

İŞKUR'un yönlendirdiği bir yerde çalıştığını belirten vatandaş, "İşçiyim ben işçi" diye isyan ederek İŞKUR'un kendi hakkını savunmadığını söyledi. İŞKUR'un işçilerin hakkını savunması gerektiğini ifade eden vatandaş, hakkının verilmediğini ve hakkı olanı istediğini söyleyerek çıplak şekilde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Polisin müdahale etmek istemesi üzerine vatandaş, "İstiyorsanız zor kulanın ama ben hakkımı arıyorum. Ben işçiyim çalıştım hakkımı alamadım bunu protesto ediyorum. Devletim bana sahip çıkmıyor açım ben aç" diyerek tepki gösterdi. Polisin müdahalesi çevredeki vatandaşlarda tepki gösterdi.