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17.01.2018 00:30

Binlerce kişi Apple'a dava açmak için mahkemelere koştu!

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Binlerce kişi Apple'a dava açmak için mahkemelere koştu!
Apple iPhone'larını bilerek yavaşlatmasının bedelini fazlasıyla ödeyecek gibi duruyor. Binlerce kişi yavaşlatmaya karşı mahkemelere koştu.

iPhone'ların bilerek yavaşlatılması haberinin etkileri devam ediyor. Şimdi de Apple, bu zamana kadar bir şirkete karşı açılmış en kapsamlı dava ile karşı karşıya. Güney Kore'de tam 370.000 kişi Amerikan devinin telefonlarını bilerek yavaşlatmasına karşın dava açtı.

Yerel hukuk firması Hannuri Law tarafından Aralık ayında 67.000 mağdurla açılan davada, davacıların sayısı 370.000 kişiyi geçti. Gelen bilgiye göre yerel mahkeme ilk olarak Apple'a bir yazı gönderecek ve hakkındaki suçlamalara yanıt vermesini isteyecek. Sorulacak en önemli soru ise, yavaşlamaya neden olduğu açıklanan güncellemelerin davacıların bulunduğu bölgelere servis edilip edilmediği olacak.

Güney Kore'de açılan bu davaya şu an için 370.000 kişi taraf oldu. Tüm bu kesimi, topluluğu temsil eden Hannuri Law firması ise, Apple'ın iPhone sahibi olan her davacıya 2.000$ ödeme yapmasını talep ediyor.

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