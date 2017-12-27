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27.12.2017 11:30

Bingöl'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü, 2 korucu yaralandı

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Bingöl'de çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü, 2 korucu yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralandı.

BİNGÖL, (DHA)-  Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda, dün gece PKK’lı teröristlerle sıcak temas yaşandı. Çatışmada, 1 PKK’lı terörist ölü olarak silahı ile birlikte ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu da hafif şekilde yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan güvenlik korucularının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vali Ali Mantı da çatışmada yaralanan güvenlik korucularını hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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