Bingazi'de bombalı saldırılar: 22 ölü

Libya’nın Bingazi kentinde, peş peşe 2 bombalı saldırı gerçekleştirildi.
AFP'nin haberine göre saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerin büyük kısmının ikinci patlamada yaşamını yitirdiği aktarılıyor.
Libya’nın Bingazi kentinde, peş peşe 2 bombalı saldırı gerçekleştirildi.
AFP'nin haberine göre saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerin büyük kısmının ikinci patlamada yaşamını yitirdiği aktarılıyor.
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