Binali Yıldırım: Hepsinin canına okuyacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde otoyolunun temel atma töreninde konuştu.

ANKA - Başbakan Binali Yıldırım, 14. gününde olan Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin, “Bugün itibariyle bu hareketin, bu operasyonun ne kadar haklı ve gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin’den Reyhanlı’ya Hatay’a, Kilis’e 12 günde 82 roket atıldı. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100’den fazla da yaralanan vatandaşımız var” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde otoyolunun temel atma töreninde konuştu. Yıldırım, 2019’un sonunda Ankara-Niğde otoyolunun biterek hizmete gireceğini belirtti. Yol bittiğinde Ankara’dan Niğde’ye gidişin 4 saatten 2 saate düşeceğini kaydeden Yıldırım, “Eğer Ankara’da oturuyorsanız, anneniz, babanız aileniz Niğde’de ise sabah kahvaltıya bile gidebilirsiniz. Başka ne faydası var bu yolun 1 yılda zaman kazanmaktan, az yakıt yakmaktan dolayı da yaklaşık 200 milyon tasarruf var. Yollarda ömrünüz geçmeyecek daha az mazot yakacak ve böylece 200 milyon da yılda cebimize kalacak” diye konuştu. “Bu yolun sadece Ankara ve Niğde’ye hizmet etmiyor” diyen Yıldırım, yolun güzergah üzerinde bulunan Konya’ya, Aksaray’a, Kırşehir’e, Nevşehir’e de bağlantılarla birleştirileceğini belirtti.

“ZULÜM, GÖÇ SONA ERDİ”

Başbakan Yıldırım, içerde ve dışarda “milletin huzuru, Türkiye’nin aydınlık yarınları için terörle amansız mücadeleler” içinde olunduğunu belirterek “Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve def etmek için daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. Şimdi orada huzur ve güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya döndü yerleşti, 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, göç sona erdi” dedi.

“HER ŞEYLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK, HEPSİNİN CANINA OKUYACAĞIZ”

Yıldırım, Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ise şunları kaydetti:

“Şimdi aynı şekilde Afrin’de de PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Peki, Afrin’e biz niye gittik? Bakın bugün itibariyle bu hareketin, bu operasyonun ne kadar haklı ve gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin’den Reyhanlı’ya Hatay’a, Kilis’e 12 günde 82 roket atıldı. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100’den fazla da yaralanan vatandaşımız var yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dâhil değil. Peki, bu durumda ne yapacağız biz, elimizi kolumuzu bağlayıp alçakların masum insanlara roket bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Elbette beklemedik tepelerine bindik. Tünellerini, menzillerini her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız, aynı zamanda Afrin’de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Amacımız milletin huzurunu milletin güvenliğini sağlamak.”

GÖLBAŞI VATANDAŞINA MÜJDE

Öte yandan Yıldırım, Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlara müjde vereceğini belirterek, “Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yerin altına alıyoruz. Böylece artık orada trafik kazaları da inşallah olmayacak. Büyük bir proje 200 trilyondan fazla imzaladık, kararını verdik hayırlı olsun” dedi.