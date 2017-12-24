Binali Yıldırım: Dünyanın vicdanını harekete geçirdik

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Adıyaman’da düzenlediği İl Kongresi’nde konuştu.

ANKARA (ANKA) - Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletlerin Kudüs konusunda aldığı kararda Türkiye’nin rolüne dikkat çekerek, “Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere büyük gayret gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatını İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırdık. Dünyanın vicdanını Kudüs konusunda harekete geçirdik. Bu gayretlerimizin sonucunda ABD’nin kararı BM’ye çarptı” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Adıyaman’da düzenlediği İl Kongresi’nde konuştu. Başbakan Yıldırım, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda geçen 2018 Mali Yılı Bütçesi’ni anlattı. Yıldırım şöyle dedi:

“2018 Bütçesi 763 milyar TL’ye ya ulaştı, bu ne anlama geliyor; 2002 de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar TL’ydi. Demek ki ilk bütçemiz ile 16. bütçemiz arasında ki fark 6 kat bütçeye ulaşmış. 2018 de eğitime ayırdığımız 2002’deki bütçenin tamamından daha fazla işte AK Parti farkı bu. Bütçe büyüklüğündeki bu değişim, AK Parti’nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor. Yapacak çok daha büyük işler var. 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğiz, biz bu yola çıkarken Adıyaman’ını hayır duasını alarak çıktık.”

-CHP’DE YALAN DOLAN GIRLA-

Yıldırım, Anamuhalefet Partisi CHP’yi, “Bizim dilimiz Anadolu’nun dilidir. Biz Mevlana’nın yani gönül diliyle konuşuruz” sözleri ile eleştirdi. “Ana muhalefete gönül dilini kullanmak nasip olmadı” diyen Başbakan sözlerine şöyle devam etti:

“Muhalefetin diline bir bakın, yapıcı değil. Yapıcı bir dil muhalefete nasip olmadı. 15Temmuz’un arkasından çok önemli bir terör mücadelesi veriyoruz. PKK, DEAŞ ve öte yandan da devletin içeresine sızmış alçak FETÖ terör örgütü ile amansız mücadelemiz sürüyor. Anamuhalefet çıkmış iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Bizim halkımızın ülkemizin güvenliği için aldığımız önlemleri yani OHAL’i kast ederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz da bombalanan Gazi Meclis’te sarf ediyor. 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor, bu ne demek; 15 Temmuz şehitlerimizin hatıralarına büyük saygısızlıktır. Şehit yakınlarının gözyaşlarına sırt dönmektir. Kan dönmekten çekinmeyen bu alçak örgüte karşı bizim mücadelemize bu alçak girişime kontrollü darbe demek bu milletin aziz şehitlerine gazilerine en büyük hakarettir. Anamuhalefetin bu milletin derdine çare olacak hiçbir söz proje söz duydunuz mu?”

CHP’nin, Türkiye’nin gelecek hedeflerine dair tek bir olumlu cümle sarf etmediğini savunan Binali Yıldırım, “Toplumsal barış için demokrasi için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü; yok. Bunlarda bilgi proje yok gelecek vizyonu yok dürüstlük hiç yok. Yalan dolan bunlarda gırla bunlardan ülkeye bir hayır gelir mi?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveni CHP’nin hazmedemediğini iddia eden Yıldırım, “AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin. Bunların tek derdi bu. Bizim derdimiz ülke kazansın, durmak yok yola devam. Engelleri aşa aşa oyunları boza yolumuza devam edeceğiz. Sadece ülkemiz içeresinde değil uluslararası arenada da doğruları doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

-ABD’NİN KARARI BM’YE ÇARPTI-

Başbakan Binali Yıldırım, BM’nin, Kudüs ile ilgili karanını değerlendirirken, ABD’nin Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olarak tanımasını bir kez daha eleştirdi. Başbakan BM’den çıkan kararı şöyle değerlendirdi:

“Son zamanlarda ABD yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı kararlar BM’ye çarptı. 128 ülkenin dimdik duruşu ile ABD’nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs’ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu anlaşıldı. ‘Ben yaptım’ alışkanlığı artık geçerli değil. Barış ve çözüm ümidi gerçekleşmiştir. Bu kararla sadece Kudüs değil, Filistin değil, insanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye olarak bu kararın bu yönde çıkması için; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere büyük gayret gösterdik. İslam İş Teşkilatını İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırdık. Buluşturduk. Dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Bu gayretlerimizin sonunda hayırlı bir neticeye ulaştığımız için mutluyuz gururluyuz. Türkiye başta Filistin olmak üzere bütün mağdur ve mazlum milletlerin yanında olmuştur olmaya devam edecektir. İnsanlığın selameti için çalışmaya devam edeceğiz.”