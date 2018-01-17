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17.01.2018 04:40

Binali Yıldırım: Çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?

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Binali Yıldırım: Çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz?
Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasına yönelik “Müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz, niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa Türkiye’nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim için hayati önem taşıyor”dedi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ‘Sınır Koruma Gücü’kuracağını duyurmuştu. Ordunun yarısının Türkiye’nin terör örgütü olarak saydığı YPG’nin çatı örgütü olanDemokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koalisyon’un bu girişimi nedeniyle YPG’ye bir kez daha gözdağı vermiş, ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” demişti. Erdoğan, bugün yaptığı konuşmadaysa NATO’yu konuyla ilgili tavır almaya çağırmıştı.

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