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12.02.2018 17:35

Binali Yıldırım: ABD artık aklını başına almalı

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Binali Yıldırım: ABD artık aklını başına almalı
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin Harekâtı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede "ABD'nin aklını başına alması gerekiyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Afrin Harekâtı'nı değerlendiren Yıldırım, "Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmazsa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız" açıklaması yaptı.

"ABD AKLINI BAŞINA ALMALI"

Yıldırım, açıklamasının devamında, ABD'nin SDG'ye desteğine ilişkin "Uzun yıllar NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD'nin aklını başına alması gerekir. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görmüyorsa yapmamız gereken neyse onu yaparız" dedi.

HDP KONGRESİNE AÇILAN SORUŞTURMA

Yıldırım, HDP kongresinde yapılan açıklamalardan dolayı açılan soruşturmaya ilişkin de "Siyasi parti adı altındaki bir oluşum terör örgütünden kendini kurtaramamışsa, o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yapılan hertürlü kanunsuz eylemin karşılığı vardır. Yargı gereğini yapacaktır" diye konuştu.

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