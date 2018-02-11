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12.02.2018 05:15

BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!

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BİM'deki esrarengiz iki kapının sırrı çözüldü!
Ülkemizdeki ulusal ve yerel marketlerde genellikle giriş ve çıkışta bir kapı vardır. Birçok ilde yaygın ağı bulunan BİM’de bundan farklı bir uygulama yapılması ise merak konusu olup tartışılmaya başlandı.

MYNET - Özellikle sosyal medyada yayılan ve başlıklar açılarak tartışılmaya başlanan konunun sırrı ise bir süre sonra ortaya çıktı.

Markette alışveriş yapan herkesin fark ettiği bu konunun cevabı da yine çok tartışılan forumlar ve haberlerde ortaya çıktı. Tartışmalarla ilgili birden fazla iddialar ortaya atıldı. Siz de bu konuyu merak ettiyseniz işte sosyal medyadaki iddialar;


Sosyal medyada en çok şu yorum ilgi görmüş, cevabını kendi söyledikleriyle çürütmüş.

“Arkadaşlar hem bunu merak ettim hem de başımdan geçen ilginç olayı anlatayım dedim. Ben bu kapı sistemini ilk Erzurum' da gördüm. Kaç sene oldu hatırlamıyorum. Erzurum’un ne kadar soğuk olduğunu anlatmaya gerek yok. Birçok eski evde çift pencere çift balkon kapısı vardır. O zamanlar pimapen tarzı pek yaygın değil. Bu yüzden soğuk diye çift kapılı zannettim ama Mersin'e döndüğümde ne göreyim burada da çift kapı 'girmeden önce 2 defa düşün’ diye. Girerken 2, çıkarken 1 düşünün”

Konu hakkındaki diğer iddialar ise şöyle;


Markete ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. Market gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar.

Market çalışanları marketi açtıklarında bu ürünleri iki kapı arasındaki bu korunaklı bölgeden alıyor ve market raflarına ya da depoya yerleştiriyor.

Sıcaklığı sabit tutmakDiğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.

Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

Hırsızlık iddiasıSon iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

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