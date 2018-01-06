Bim Aktüel 12 Ocak 2018 Kataloğu muhteşem fırsatlar ile yayınlandı

Bim Aktüel 12 Ocak 2018 Kataloğu bu haftaya damga vuracak çok iddialı ürün ve fiyatları ile yayınlandı.

12 Ocak Cuma günü tüketici ile buluşacak olan katalog içerisinde yer alan indirimli ürünleri sizler için tek tek inceledik. Bim marketin bu çok özel fırsatlarını değerlendirmek isteyenler, yazımızın devamında detaylı incelemeyi bulabilirler.

Türkiye’de kaliteli ve ucuz alışverişin bir numaralı adresi olan Bim 12 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile yine uygun fiyata alışveriş yapmanızı sağlayacak. Dolu dolu bir katalog hazırlayan ve müşterilerinin hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayan marketler zincirinde bu hafta çok özel fırsatlar sizleri bekliyor olacak. 12 ocak 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı ünlü markalara ait ve hepsi başka hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarla geliyor. İsterseniz bu hafta Bim Aktüel flarında yerini alacak olan indirimli ürünleri tek tek inceleyelim ve muhteşem fiyatlarına birlikte göz atalım.

Ev ve iş yerinizin güvenliğine önem verenlerdenseniz bu hafta Bim aktüel kataloğu içerisinde tam size göre bir ürün var. Dvr Kayıt cihazlı 4' lü güvenlik kamerası bu hafta Bim market raflarında sadece 579 TL fiyatı ile satışa sunulacak. Fakat bu ürünü almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor, çünkü ürün sadece sınırlı sayıda Bim markette olacak.

Bim Aktüel Ürünlerde Bu Hafta

Evinizin her türlü ihtiyacını uygun fiyatlara karşılamakta kararlı olan Bim 12 ocak 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde Fakir Dik Duran Süpürgeyi sadece 99.00 TL gibi uygun bir fiyat ile sizlere ulaştırıyor. Mutfakta da imdadınıza aktüel ürünler kataloğu yetişiyor. Çünkü bu hafta Chef’s 7 parça granit tencere seti sadece 114,90 TL, sunumlarınıza renk katacak Lav 6’lı Taban Boyalı Kase 7,90 TL ve Paşa Bahçe 3’lü Bardak 5,90 TL fiyatı ile katalogda sizleri bekliyor olacak.

Kadın ve erkek kişisel bakımında da her zaman en uygun fiyatları sizlere sunan Bim market, bu hafta Aeron Saç Traş Makinesi ile erkek müşterilerine hitap ediyor. Kısa sürede evde kendi saç traşınızı yapabileceğiniz bu çok pratik ürün garantili ve sadece 29,90 TL fiyatı ile. Bu mükemmel ürünü kaçırmak istemiyorsanız, sabah erken saatlerde Bim market önünde yerinizi alın.

Bim Aktüel 12 Ocak 2018 Kataloğunda çocuklar da unutulmadı. Çocukları mutlu etmeyi seven firmada bu hafta evlerinizin göz bebeği çocuklarınızı çok mutlu edecek Hero İlk arabam 44,50 TL fiyatı ile sizleri bekliyor. Evde çocuklarınızın keyifli zaman geçirmesini sağlayacak Dede Kendi Evini Oluştur 22,50 TL ve Dede Temalı Bloklar 17,90 TL fiyatları ile sizlere sunuluyor.

Elbette bu kadar değil. Bim marketin 12 Ocak 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde gıdadan zücaciyeye, giyimden oyuncağa daha birçok ürün sizleri bekliyor. Fırsatları kaçırmamak, her zaman indirimlerden haberdar olmak için siz de sitemizi takipte kalın.