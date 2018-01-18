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19.01.2018 01:55

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi: "Artık yeter söz velilerin!"

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Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi: "Artık yeter söz velilerin!"
Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi çağrısıyla bir araya gelen veliler, okullarında yaşadıkları sorunları 'Artık yeter!' diyerek protesto etti.

EVRENSEL - Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi çağrısıyla bir araya gelen veliler, dönem boyunca okullarında yaşadıkları sorunları “Artık yeter!” diyerek protesto etti. "Söz bizim okullar bizim. Bilimsel, Laik eğitimi birlikte kuracağız" pankartı açan veliler, "CAL müdürü görevden alınsın", "Eğitim sistemi yalnız değil", "Barakada eğitim olmaz. Şişli EML yıkılmasın", Okuluma dokunma", "Kağıthane'de 6000 ortaokul mezunu 408 kapasiteli Anadolu Liselerine nasıl yerleşecek", "Artık yeter söz velilerin" dövizleri taşıdı. 

'ÇOCUKLARIN HAKLARI GASP EDİLMEKTEDİR'

İlk sözü İsmail Tarman Ortaokulu velisi Orhan Üstündağ aldı. Üstündağ, "Biz okulumuz imam hatipe dönüştürüldüğünü duyduğumuzda milli eğitime sorduğumuz soru şuydu: 'Neye dayanarak böyle birşey yapıyorsunuz' Onlarda 'bize talep geldi' diye söylediler. Biz bunun doğru olmadığını biliyoruz. Beşiktaş ilçesinde imam hatip ihtiyaç yoktur. Bunun sebeplerinden birisi de 1200 kişilik bir okulda 970 imza ile bu okulun imam hatip olmamasını isteyen insanlar olmasıdır. Buranın imam hatip olmaması için elimizden geleni gösterdik. Yasal süreçlerde olmak üzere herşeyi yaptık. Halihazırda direnişimiz devam etmekte. 600.günü doldurmaktadır. Malesef devletin hukuksuzluğu burada da kendini ciddi şekilde göstermektedir. İki farklı okulun öğrencileri tek binada olması ve tek müdürün olması da ayrı bir hukuksuzluktur. Okulun bazı bölümleri mescide çevrilerek çocukların hakları gasp edilmektedir. Öğrencilerimiz psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Biz bunlar yaşanmasın diye sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'YAŞASIN LAİK BİLİMSEL EĞİTİM'

Daha sonra Küçükçekmece Fatih Sultan Mehmet ortaokulu velisi Kemal Doksanyedi, okul aile birliği seçimlerinde müdürün istememesine rağmen muhalif bir kesimin seçimi kazanması üzerine odalarının ellerinden alındığı aktardı. Doksanyedi, "Okul aile birliği öğretmenler odasının karşısında koridorda çalışmaya mahkum bırakıldı. Bu da yetmedi geçen hafta okul aile birliği üyeleri kapının önüne konuldu. Gerekçe ise bu okulda bundan bir kaç hafta önce basına yansıyan çocuk gelin damat olayının okul aile birliğinin yansıttığı iddia edilmesi. Kapatmaya çalıştıkları bu olay ne kadar vahim olduğunun farkında değiller. Yaşasın laik bilimsel eğitim" diye sözlerine son verdi.

'PROJE OKUL BİR YIKIM PROJESİ'

Kadıköy Anadolu Lisesi velisi Hülya Şen ise şunları söyledi: "Proje okulları adı altında Milli Eğitimin kendine yarattığı keyfi alan ile bugün geldiğimiz noktaya, dikkatinizi çekmek istiyorum. Projelerinin ne olduğunu hep sorduk. Akla yatkın bir cevap alamadık. Zaman içinde gördüğümüz projenin bir yıkım projesi olduğudur. Cağaloğlu Anadolu Lisesi velileri ve idarecileri arasındaki gerilim bunun örneğidir. Şişli Endüstri Meslek Lisesinin fiziken yıkmaya kalkmaları projenin hem okullarının eğitim kalitesini bozmak, okullarının içini boşaltmak olduğunu görüyoruz. Eğitim kalitesini hem okul binalarına verilen tahribatı durdurmaya çalışan velilere terörist demek hangi akla sığar. Asıl terörist okulları yıkan, ağaçları kesenlerdir."

'AMAÇ EĞİTİMİ YOK ETMEK'

Emekli öğretmen Mahmut Aytaç eğitim sisteminin yok edildiğini söyleyerek şunları aktardı: "Mesleğimin son 15 yılının, 8 yılını bu iktidarda öğretmenlik yaptım. Daha sonra baktım ki öğretmenliğin artık okullarda yapılacak bir meslek olmadığıydı. Getirilen müfredat baktım, inanamadım. Okullar medreseye döndü. Eğitimi yok ederek, insanları cahileştirip 'cahilin oyunu almak kolaydır' yöntemiyle hareket ediliyor. Amaç eğitimi yok edip insanları cahileştirmektir. Sizin çocuklarınız için üzüldüm. Mesleğimi yapamayacak hale geldim."

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