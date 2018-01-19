Bilim yanıtladı: Sivilcenin sıkılması bizi neden rahatlatıyor?

Sivilce veya siyah nokta sıkma, internette istenmeyen içerik olarak tanımlansa da bu eylemlerin 100,000 kişiden fazla müptelası var.

Dermatolog Dr. Sandra Lee namı diğer Dr Pimple Popper'ın ( Dr Sivilce Patlatan) yaklaşık 3 milyon Youtube takipçisi ve 1 milyardan fazla izlenmesi bulunuyor.

Çoğu insan bu tarz şeyleri izlemeyi sevmediğini söylese de, bir şeyleri sıkma dürtüsü hiç de az rastlanan bir durum değil. Bazı bilim insanlarına göre bu durumun temel bir primat davranışı olduğunu ve evrim tarihimizden bize kalan bir davranış olduğunu savunmakta.

İnsanın sosyal bağları üzerine çalışmasıyla ünlü İngiliz evrimci psikolog Robin Dunbar, sivilce patlatma eğiliminin, evrimimizden bir iz olduğunu düşünüyor.

Dunbar sivilce sıkmanın, orangutan ve şempanze kardeşlerimizin devamlı olarak birbirlerinin vücutlarıyla oynamalarını ve karıştırmalarının bir parçası olduğunu söylüyor.

" Kürkün içindeki yaprakları ve deride oluşan çapakları içgüdüsel olarak temizliyorlar. Yani kısacası derinin üzerinde ne varsa bunu çıkarmaya çalışırlar"

Sevdiklerini temiz tutmanın dışında bu deriyi kurcalama eylemini gerçekleştirmenin başka sebepleri de var. İletişim.

Dunbar: "Biz insanlar iduygularımızı ve isteklerimizi kompleks bir dille ifade edebiliyoruz fakat aynı zamanda bir birimize dokunarakta iletişime geçebiliyoruz. Aynı atalarımız gibi"

Dunbar'ın ünlü "sosyal beyin hipotezi", insan beyninin hayatta kalmayı kolaylaştırmak için büyük sosyal gruplara ayrıldığını savunur. Sivilcenin patlamasının, bizi rahatlattığını iddia eden Dunbar, iletişim aracı olarak dokunmaya değer veren "sosyal beyin" in evrimini, cildimizle beynimiz arasında özel bir sinirsel yol oluşturduğunu düşünüyor. Kürkleri bol bakım gerektiren primatlara özel olan bu durum, insanlarda da hala önemini koruyor.

"Patlayan sivilceler aşk hormonu salgılıyor"

"Vücudumuzun genelinde tüy olmamasına rağmen bu "kişiler arası dokunuşun" ağrı kesici etkisi bulunuyor ve 'Aşk Hormonu' olarakta bilinen oksitosinin salgılanmasına yardımcı oluyor. Toplumsal açıdan tabu olarak da görülse, bir annenin çocuğunun üzerindeki bir kabuğu alması veya kişinin banyoda kendi sivilcesini patlatması insanı rahatlatan bir durumdur"

Dunbar'ın görüşüne katılan Dr Sandra Lee, kendi videolarının "selebral orgasm" yaşattığını ve bazen bu videoları izlerken hipnotize olduğunu söylüyor.

Bazı çalışmalar gösteriyor ki primatların beynindeki ayna nöronlar başkalarının hissettiklerini hissetmelerini sağlıyor. Dr Pimple Popper izlediğimiz bu eylemlerin bizde empati uyandırdığını bu yüzden karşı tarafta rahatlama hissi uyandırdığını savunuyor...(onedio)