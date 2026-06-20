Zırhlıların Korkulu Rüyası: Yerli Füze L-OMTAS'tan Tam İsabet!

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Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yayınladığı atış testi görüntüleriyle duyuran Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı yüksek etkinlik sunan L-OMTAS'ın ortaya koyduğu performans; savunma sanayimizin mühendislik yetkinliğini ve güvenlik güçlerimizin sahadaki operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren çalışmaların önemli bir göstergesidir. Yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesinde emeği bulunan ROKETSAN'ı ve tüm proje ekiplerini tebrik ediyoruz."

Kaynak: DHA