Zırhlıların Korkulu Rüyası: Yerli Füze L-OMTAS'tan Tam İsabet!

ROKETSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi sıfır hatayla imha etti.

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Muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Zırhlıların Korkulu Rüyası: Yerli Füze L-OMTAS'tan Tam İsabet! - Resim : 1

Gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yayınladığı atış testi görüntüleriyle duyuran Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB), resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı yüksek etkinlik sunan L-OMTAS'ın ortaya koyduğu performans; savunma sanayimizin mühendislik yetkinliğini ve güvenlik güçlerimizin sahadaki operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren çalışmaların önemli bir göstergesidir. Yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesinde emeği bulunan ROKETSAN'ı ve tüm proje ekiplerini tebrik ediyoruz."

Kaynak: DHA

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