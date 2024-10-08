Yılanlar Bacaklarını Neden Kaybetti? Bilinmeyenler Gün Yüzüne Çıktı

Yeni bir araştırma, yılanların evrimsel süreçte bacaklarını kaybettiğini ve bu uzuvların büyüme dönemlerinde daha yavaş gelişerek ya da tamamen durarak ortadan kalktığını gösterdi. Bu ilginç bulgular, yılanların bir zamanlar bacaklara sahip olduğunu ve zamanla sürünme veya yüzme gibi adaptasyonlar sayesinde bu uzuvların işlevini yitirdiğini ortaya koydu.

OKYANUSTA YAŞAYAN KERTENKELE BENZERLERİNDEN EVRİMLEŞTİ

Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan bu araştırma, yılanların karada sürünen ya da okyanusta yaşayan kertenkele benzeri canlılardan evrimleştiği hipotezini güçlendiriyor. Her iki durumda da hayvanlar, evrim sürecinde ayaklarını daha az kullanmaya başlamış ve bu uzuvlar zamanla ortadan kalkmış.