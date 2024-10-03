Yeni Mercedes-Benz G 580 Türkiye'de

İkonik premium arazi aracı Mercedes-Benz Geländewagen tamamen elektrikli yeni G 580 modeli 13 milyon 540 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli G 580’in Türkiye tanıtımını, “Geländewagen. Elektriklendi.” sloganı ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, doğaya zarar vermeden Kapadokya’da gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni G-Serisi ile lüks arazi araçları arasındaki standartları yeniden belirliyor. Türkiye’de 13 milyon 540 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz G 580, 45 yıldan bu yana sahip olduğu tüm ikonik unsurlarını içeren köşeli siluetini koruyarak modelin benzersiz karakterine sadık kalmaya devam ediyor. Geleneksel içten yanmalı motorlu varyantlar gibi, elektrikli sürüşü destekleyecek şekilde güçlendirilen merdiven şasisine entegre edilmiş lityum-iyon batarya, düşük bir ağırlık merkezi ile arazi sürüşünde avantaj ve güvenlik sağlıyor. Mercedes-Benz G 580, 116 kWsa kapasiteli bataryası ile 450 kilometreye ulaşan menzil sunuyor.

Tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağımsız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir LOW RANGE arazi vites küçültme ile benzersiz sürüş özellikleri sunuyor. G-TURN, aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor. G-STEERING işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine ve dönmesine imkân veriyor. Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Off-road Crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken optimum sürüş gücünü koruyor.

MERCEDES-BENZ, EN ZENGİN ÜRÜN GAMLARINDAN BİRİNİ SUNUYOR

Kapadokya’da elektrikli G-Serisi’ni katılımcıların özel bir parkurda deneyimledikleri lansman etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz’in, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduğunu belirtti. Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, şunları kaydetti:

“Ambition 2039 ile hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu yaratmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün elektrikli G-Serisi’ni sunarak otomobillerimizi elektrikli hale getirmeye devam ediyor ve üretimde yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yapıyor, araçlarımızı üretirken giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşması.”

Lider arazi araçlarının ilk tamamen elektrikli varyantının Türkiye’de satışa başlamasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, G-Serisi’nin geleneksellik ve inovasyonun başka hiçbir yerde kolaylıkla görülemeyecek birleşimini simgelediğinin altını çizdi. G-Serisi’nin 1979 yılında ilk üretildiğinden bu yana premium arazi aracı olarak bir segment yarattığını belirterek, şöyle konuştu:

“Simgesel, sağlam ve ölümsüz bir DNA’ya sahip olan G-Serisi, küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek ikonik tasarımını korudu. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 564 binden fazla satışı gerçekleşen G-Serisi gerek arazide gerekse şehir içinde büyük bir kullanım keyfi sunuyor. Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı.”

İÇTEN YANMALI MOTORLU BENZERLERİNDEN DAHA İYİ

Tamamen elektrikli varyant, bir dizi ayırt edici özelliği sayesinde geleneksel motorlu modellerden ayrılıyor. Bu özellikler arasında hafifçe yükseltilmiş kaput, ışıklı radyatör paneli ve arka kapı üzerindeki tasarım kutu bulunuyor. Elektrikli G-Serisi, 850 milimetrelik maksimum sudan geçiş derinliği ile geleneksel motorlu benzerlerinden 150 milimetre daha iyi performans gösteriyor.

G-ROAR, tamamen elektrikli yeni G-Serisi'ne benzersiz bir ses deneyimi de getiriyor. Karakteristik G-Serisi’ne özgü sürüş sesine ek olarak ortama bir ‘aura’ sesi ve çeşitli ‘durum’ sesleri de katıyor.

ARAZIDE DİJİTAL BİR DENEYİM

Yeni Mercedes-Benz G 580, standart olarak MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, nappa deri çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve ambiyans aydınlatmasının yanında opsiyonel olarak da KEYLESS-GO, sıcaklık kontrollü bardak tutucular, Burmester® 3D surround ses sistemi ve ‘şeffaf kaput’ sunuyor. Yeniden tasarlanan arazide sürüş kontrol ünitesi ve yeni OFF-ROAD COCKPIT, ek dijital işlevlerle arazi deneyimini geliştirmek için mevcut seçenekler arasında.

İÇERİĞİ GENİŞLETİLEN MANUFAKTUR SERİSİ İLE SAYISIZ KİŞİSELLEŞTİRME

2025 yılından itibaren MANUFAKTUR serisi ile tamamen elektrikli yeni G-Serisi çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunabilecek. Bir milyondan fazla renk, kontrast ve malzeme kombinasyonu ile boya seçimi, stepne halkası, koltuk tasarımları, dekoratif dikişler ve gösterge paneli ile araç sahipleri hayal ettikleri tüm tasarımları hayata geçirebilecek.

Kaynak: ANKA