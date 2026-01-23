Yaşlanmayı Durduran Aşı mı? Zona Aşısından Şaşırtan Sonuç

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, zona aşısı olan 70 yaş ve üzerindeki bireylerde biyolojik yaşlanmanın, aşı olmayanlara kıyasla daha yavaş ilerlediğini ortaya koydu. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü ve The Journals of Gerontology dergisinde yayımlanan çalışmada, 2016 yılında 70 yaş ve üzerinde olan 3 bin 884 kişinin sağlık verileri incelendi. Biyolojik yaşlanma; iltihaplanma düzeyleri, bağışıklık yanıtı, kan dolaşımı ve nörodejenerasyon gibi göstergeler üzerinden değerlendirildi.

ETKİSİ KANITLANDI

Araştırmanın başyazarı Jung Ki Kim, biyolojik yaşın takvim yaşından farklı olarak vücudun genel sağlık ve işlev durumunu yansıttığını belirterek, yetişkin aşılarının son yıllarda demans ve nörodejeneratif hastalık risklerinin azalmasıyla da ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Kim, bu çalışmanın aşıların yalnızca enfeksiyonları önlemekle kalmayıp sağlıklı yaşlanmaya katkı sunabileceğine dair kanıtları güçlendirdiğini söyledi.

KRİTİK İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR

Sonuçlara göre zona aşısı olan bireylerde iltihaplanma düzeyleri daha düşük, epigenetik ve gen ifadesine dayalı yaşlanma göstergeleri daha yavaş ve toplam biyolojik yaşlanma skorları daha olumlu çıktı. Aşının, vücudun belirli patojenlere karşı geliştirdiği adaptif bağışıklık yanıtını da güçlendirdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, yaşla birlikte artan ve 'inflammaging' olarak adlandırılan kronik düşük düzeyli iltihaplanmanın, kalp hastalıkları ve bilişsel gerileme gibi birçok sağlık sorununun temelinde yer aldığını vurguladı. Zona virüsünün yeniden aktive olmasını engelleyen aşının bu arka plan iltihaplanmasını azaltarak daha sağlıklı bir yaşlanmaya katkı sunabileceği değerlendirildi.

Kaynak: Euronews