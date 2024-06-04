Yapay Zekâ Güzellik Yarışmasında Türkiye Rüzgarı: Listede iki Türk var
Dünyanın yapay zeka tarafından oluşturulan ilk güzellik yarışması Miss Al finalistleri açıkladı. Listede iki Türk aday bulunuyor. Yarışmanın birincisi 20 bin dolarlık ödülü kazanacak. Tamamen yapay zekayla oluşturulan modellerin gerçekliği görenleri şaşkına çevirdi İşte finalistler...
Geçtiğimiz ay başlatılan Dünya Yapay Zeka Yaratıcıları Ödülleri'nde (WAICA) yapay zeka ile yaratılan bin 500 model, gerçekçilikleri ve teknik özellikleri açısından değerlendirildi. Jüri heyeti ilk 10'a giren modelleri açıkladı. Modeller, 20 bin dolarlık ödül için yarışıyor.
Fanvue'nun kurucu ortağı Will Monange, "Dünya çapında yaklaşık 10 bin Yapay Zeka Yaratıcısı olduğunu tahmin ediyoruz, ancak ödüllerin yaptığı şey, hiçbirimizin farkında olmadığı, ilgi çekici hikayeleri olan yaratıcıların yanı sıra, hayranları için içerik oluşturan yetenekli yaratıcıları ortaya çıkarmak oldu" dedi.
İşte Yapay Zeka Güzellik Yarışması'nın (Miss AI) finalistleri...
LİSTEDE 2 TÜRK VAR
SEREN AY
Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisi olarak nitelendirilen Seren Ay, takipçilerini eğitirken dünyayı dijital olarak dolaşıyor. Seren Ay'ın yaratıcıları, imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanıyor.
Dünya çapında maceralara atılan Seren, düzenli olarak Türkiye'nin tarihini ve ulusal bayramlarını tanıtıyor.
ASENA İLİK
Asena İlik'in amacı, hayal gücü ve çarpıcı görsellerle nasıl bir model olacağını dünyaya göstermek. Asena'nın bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle yaratılmış bir kişiliği bulunuyor.