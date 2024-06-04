Yapay Zekâ Güzellik Yarışmasında Türkiye Rüzgarı: Listede iki Türk var

Fanvue'nun kurucu ortağı Will Monange, "Dünya çapında yaklaşık 10 bin Yapay Zeka Yaratıcısı olduğunu tahmin ediyoruz, ancak ödüllerin yaptığı şey, hiçbirimizin farkında olmadığı, ilgi çekici hikayeleri olan yaratıcıların yanı sıra, hayranları için içerik oluşturan yetenekli yaratıcıları ortaya çıkarmak oldu" dedi.